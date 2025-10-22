Турагентства требуют запретить скидки и установить паритет цен
22 октября на портале гражданских обращений к депутатам Государственной думы РФ появилось письмо инициативной группы турагентств с призывом к ведомствам и отраслевым организациям инициировать разработку нормативных актов, которые закрепляли бы правила ценообразования при реализации турпродукта.
Тема несправедливой конкуренции часто оказывается в центре дискуссий на профессиональном рынке. Но в этот раз ее актуализировала акция Wildberries, который предложил дисконт на туры Fun&Sun, сопоставимый с размером агентского вознаграждения.
Цитируем обращение:
«Уважаемые коллеги! От имени представителей агентского сообщества просим рассмотреть вопрос о законодательном закреплении единого стандарта ценообразования на туристическом рынке Российской Федерации.
Считаем необходимым установить паритет цен между всеми участниками туристической отрасли – отелями, туроператорами и турагентствами, а также запретить предоставление скидок конечному потребителю, независимо от канала продажи.
Такой шаг позволит:
- прекратить недобросовестную ценовую конкуренцию между участниками рынка;
- повысить прозрачность и доверие со стороны потребителей;
- снизить количество мошеннических схем и «серых» продаж;
- укрепить устойчивость туроператорских и агентских компаний;
- сформировать цивилизованные и равные условия ведения бизнеса в сфере туризма.
В настоящее время активное распространение банковских кешбэков, промоакций маркетплейсов и индивидуальных скидочных программ приводит к искажению реальной стоимости туристического продукта и подрывает экономику отрасли.
Туроператоры и турагентства оказываются в неравных условиях, становясь заложниками демпинговой политики, которая формируется вне рамок профессионального регулирования.
Установление законодательно закрепленного стандарта ценового паритета поможет навести порядок в отрасли, обеспечив единый, справедливый и прозрачный подход к формированию стоимости турпродукта.
Поддерживая курс на развитие цивилизованного туризма в России, предлагаем ведомствам и отраслевым объединениям инициировать разработку нормативных актов, закрепляющих:
- единые розничные цены для всех участников туристического рынка (отелей, туроператоров и турагентств).
- запрет на предоставление скидок и скрытых бонусов конечному потребителю.
- ответственность за нарушение принципа ценового паритета.
Это позволит создать стабильную экономическую среду, укрепить позиции российского туризма и защитить как участников рынка, так и конечного потребителя».