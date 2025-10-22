Турагентства требуют запретить скидки

22 октября на портале гражданских обращений к депутатам Государственной думы РФ появилось письмо инициативной группы турагентств с призывом к ведомствам и отраслевым организациям инициировать разработку нормативных актов, которые закрепляли бы правила ценообразования при реализации турпродукта.

Тема несправедливой конкуренции часто оказывается в центре дискуссий на профессиональном рынке. Но в этот раз ее актуализировала акция Wildberries, который предложил дисконт на туры Fun&Sun, сопоставимый с размером агентского вознаграждения.

Цитируем обращение:

«Уважаемые коллеги! От имени представителей агентского сообщества просим рассмотреть вопрос о законодательном закреплении единого стандарта ценообразования на туристическом рынке Российской Федерации.

Считаем необходимым установить паритет цен между всеми участниками туристической отрасли – отелями, туроператорами и турагентствами, а также запретить предоставление скидок конечному потребителю, независимо от канала продажи.

Такой шаг позволит:

прекратить недобросовестную ценовую конкуренцию между участниками рынка;

повысить прозрачность и доверие со стороны потребителей;

снизить количество мошеннических схем и «серых» продаж;

укрепить устойчивость туроператорских и агентских компаний;

сформировать цивилизованные и равные условия ведения бизнеса в сфере туризма.

В настоящее время активное распространение банковских кешбэков, промоакций маркетплейсов и индивидуальных скидочных программ приводит к искажению реальной стоимости туристического продукта и подрывает экономику отрасли.

Туроператоры и турагентства оказываются в неравных условиях, становясь заложниками демпинговой политики, которая формируется вне рамок профессионального регулирования.

Установление законодательно закрепленного стандарта ценового паритета поможет навести порядок в отрасли, обеспечив единый, справедливый и прозрачный подход к формированию стоимости турпродукта.

Поддерживая курс на развитие цивилизованного туризма в России, предлагаем ведомствам и отраслевым объединениям инициировать разработку нормативных актов, закрепляющих:

единые розничные цены для всех участников туристического рынка (отелей, туроператоров и турагентств).

запрет на предоставление скидок и скрытых бонусов конечному потребителю.

ответственность за нарушение принципа ценового паритета.

Это позволит создать стабильную экономическую среду, укрепить позиции российского туризма и защитить как участников рынка, так и конечного потребителя».