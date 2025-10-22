Определено самое востребованное южное направление в России

Маршрут Минеральные воды — Кисловодск в этом году стал самым популярным направлением Северо-Кавказской железной дороги. Поездки по нему совершили более 4,4 млн человек.

«Маршрут Минеральные Воды — Кисловодск занял первое место в рейтинге самых востребованных направлений Северо-Кавказской железной дороги. За период с января по сентябрь 2025 года этим маршрутом воспользовались более 4,4 миллиона пассажиров», — сообщил в своем телеграм-канале мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

На первых позициях в рейтинге также оказались маршруты Туапсе — Имеретинский курорт (около 4,3 млн перевезенных пассажиров), Ростов — Таганрог (более 3,3 млн поездок), аэропорт Сочи — Туапсе (порядка 1,6 млн пассажиров). Около 1,2 млн человек воспользовались пригородными поездами по маршруту Сочи — Роза Хутор, а 1,1 млн пассажиров за 9 месяцев совершили поездки между Махачкалой и Дербентом.

«Данные рейтинга в очередной раз подтверждают туристическую привлекательность Кисловодска в любое время года. Кисловодск славится не только своими целебными источниками, великолепной природой и климатом, но и закрепляет за собой статус центра событийного туризма, что привлекает гостей со всей России, а также из ближайших городов», — отметил Моисеев.

Ранее «Это Кавказ» сообщал, что Кисловодск вошел в пятерку самых популярных направлений для отдыха с детьми в октябре, а также оказался в числе лидеров по раннему бронированию на предстоящий Новый год.