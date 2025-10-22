В Кисловодске построят современный оздоровительный комплекс

В ставропольском Кисловодске на месте бывшего санатория имени Н. А. Семашко построят современный оздоровительный комплекс. В проект создания новой здравницы инвестируют более 14 миллиардов рублей.

© РИА Новости

Вопрос о возведении санатория рассматривался на заседании градостроительного совета Кисловодска, сообщил мэр города Евгений Моисеев.

«По итогам обсуждения проект получил положительное решение», — написал глава курорта в своем телеграм-канале.

Общий объем инвестиций составит свыше 14 миллиардов рублей. Проект комплекса предусматривает создание современной инфраструктуры, благоустройство сквера и прилегающей территории.

Отмечается, что два корпуса новой здравницы общей площадью 44 тысячи кв. м будут включать в себя более 500 номеров, рестораны, спа-комплекс и открытый для посещения сквер.

«Проект станет не только современной курортной здравницей, но и настоящим украшением исторического центра нашего города-курорта», — добавил градоначальник.

Ранее мэр рассказал о реализации проекта туристического чат-бота, созданного на базе искусственного интеллекта. По его словам, новый сервис покажет гостям города лучшие места для отдыха и популярные кафе и рестораны.