Как будет развиваться винный туризм в России

В Росстандарте заявили, что утвердят ГОСТ, регулирующий развитие такого вида отдыха.

«У нас сейчас проводится ряд очень известных стандартов в области виноградарской и винодельческой продукции. Анонсирую — обновление ГОСТа на вина с защищёнными географическим указанием и местом происхождения, обновление ГОСТа на целый ряд методов сбора и исследования, и оборудования для определения качества винодельческой продукции. У нас развивается винный туризм, так что ожидаем ГОСТ на лучшие практики винного туризма», — сообщил на открытии акции «Дни российских вин» руководитель ведомства Антон Шалаев.

В ноябре прошлого года Росстандарт утвердил ГОСТ на винные карты, который вступил в силу с 1 апреля 2025-го, передаёт ТАСС. Согласно ему, в винные карты предприятий рекомендуется включать не меньше 20% российских вин от общего количества наименований.