На курорте Архыз протестируют противолавинную систему

Тестирование российской противолавинной системы пройдет во время зимнего сезона 2025−2026 на горнолыжном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии. Отечественное оборудование заменит французскую систему Gazex.

© «Это Кавказ»

«В сезоне 2025−2026 на Архызе будут проходить боевые тесты нашей российской противолавинной системы. Авторы этой отечественной версии — компания "Росинжиниринг" из Санкт-Петербурга», — сообщили в пресс-службе института развития Кавказ.РФ.

Российская версия станет аналогом французской системы Gazex. Отмечается, что ее уже испытали на военном полигоне с участием специалистов Высокогорного геофизического института.

Архыз — всесезонный горнолыжный курорт в Карачаево-Черкесии, открывшийся в 2013 году. Ранее сообщалось, что на территории курорта появились байк-парк «Чак-Чак» и самый высокий в России подвесной мост.