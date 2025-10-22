Названа основная причина, почему россияне стремятся узнать свою страну

Этому способствует интерес к автотуризму и краткосрочным поездкам по РФ.

© РИА Новости

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась профессор РАНХиГС Галина Дехтярь.

«Краткосрочный туризм у нас в первую очередь автомобильный. По федеральным трассам, где можно разогнаться до 130 километров и быть спокойным, потому что трасса это позволяет. У нас более 44 тысяч километров этих трасс, достаточно хорошо оформленных сервисами с услугами питания, заправками и так далее. Но тут есть ещё один нюанс, что основным трендом сегодня является узнать свою страну. И вот этому очень хорошо помогает то, что у нас 57 национальных туристических маршрутов, которые признаны экспертной комиссией. Вы можете выбрать себе краткосрочное путешествие, приехав в определённый город, присоединиться к экскурсионной группе и посетить экскурсии. Сюда же входят размещения, и эти предложения, они достаточно экономичны».

Ранее исследование показало, что спрос на отели в России на ноябрьские выходные вырос за год более чем на 21%. Количество бронирований по зарубежным направлениям увеличилось на 28%. Такие данные приводит «Коммерсантъ» со ссылкой на систему управления гостиничными продажами Travelline и сервис бронирования поездок «Островок».