Поезд «Зимняя сказка» расширит свою географию

Туристический поезд «Зимняя сказка», ежегодно следующий в Великий Устюг, расширит свою географию на южные регионы России. Этой зимой отправиться на родину Деда Мороза можно будет в том числе и из Ставропольского края.

«Отправиться в гости к Деду Морозу на нашем популярном турпоезде "Зимняя сказка" теперь можно не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из южных регионов: Ставропольского края, Краснодарского края и Ростовской области», — сообщает пресс-служба РЖД.

Первый поезд из ставропольского города Минеральные Воды отправится 7 декабря, всего он совершит 4 рейса (15, 23 декабря и 2 января). Для пассажиров предусмотрена возможность посадки и высадки в Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Дорога из Минеральных Вод в Великий Устюг и обратно займет 7 дней и 6 ночей.