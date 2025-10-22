Поисковик Торгашина допустила, что Усольцевы могли встретить староверов

Пропавшие в горной тайге под Красноярском Усольцевы могли встретить старообрядцев и остановиться у них, предположил один из поисковиков. Однако местная жительница считает такую версию несостоятельной. Тем временем поисковики не нашли следов Усольцевых в охотничьих домиках, а директор турбазы назвал фейковыми сообщения о том, что они планировали отправиться в поход в составе туристической группы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Семья Усольцевых, пропавшая в горной тайге Красноярского края, могла укрыться у старообрядцев , считает руководитель отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина.

«Может, выбрались и наткнулись на каких-нибудь староверов»,

— поделилась она версией в беседе с aif.ru.

По информации издания, в Красноярском крае насчитывается от 10 до 20 тысяч старообрядцев, которые живут в труднодоступных таежных общинах и отказываются от современных благ. Некоторые поселения не отмечены на картах.

Однако староверы «чужаков особо не жалуют», поэтому маловероятно, что Усольцевы могли уйти к ним, заявила специалист администрации деревни Ярцево Енисейского района Екатерина Иржакова, которая живет рядом с таежными старообрядцами.

«Если бы Усольцевы появились в наших краях, мы бы узнали, услышали об этом. Шептались бы», — подчеркнула она.

Если допустить, что пропавшая семья присоединилась к религиозной общине, то это могла быть секта, но не староверы, предположила Иржакова. Подобную версию не исключал криминалист Михаил Игнатов.

«Вполне можно допустить, что над туристами были произведены какие-нибудь ритуальные обряды.

То есть они угодили к каким-то сектантам, обитающим в тех краях. Для меня эта версия, с возможным ритуальным убийством, более приемлемая и правдоподобная», — добавил он.

28 сентября 64-летний Сергей Усольцев вместе с 48-летней супругой Ириной и пятилетней дочерью отправились в короткий поход в сторону горы Буратинка в Красноярском крае. Вскоре связь с ними оборвалась, 1 октября были организованы поиски. Активная фаза поисков с участием волонтеров завершилась спустя 11 дней в связи с непогодой. Их продолжают профессиональные спасатели.

Усольцевы не отправлялись в поход в составе организованной туристической группы, заявил директор турбазы «Геосфера», расположенной вблизи поселка Кутурчин Партизанского района, Евгений Кудряшов.

«Не было никакой туристической группы, вместе с которой семья Усольцевых планировала идти на гору Буратинка.

То, что писали в СМИ о группе, в которую входили Усольцевы и которую должен был вести гид, но отказался в последний момент из-за прогноза погоды, — это фейк», — подчеркнул он в разговоре с aif.ru.

Кудряшов рассказал, что Усольцевы приехали на базу отдыха около 18:00 по местному времени, поделились позитивными впечатлениями от короткой прогулки по Минской петле, а затем заселились в один из купольных домиков, попарились в бане и легли спать.

«Я не заметил, чтобы они общались с кем-то из других отдыхающих. Вели себя тихо, спокойно, внимания не привлекали. На следующий день они проснулись поздно. Выпросили у нашего сотрудника Дениса подробный маршрут до горы Буратинка. Настойчиво озвучивали, что отправятся туда и именно в одиночестве. Сели в машину и уехали», — добавил Кудряшов.

Директор турбазы обратил внимание, что по этому маршруту «ходят тысячи туристов в год, в том числе и зимой, многие с детьми и животными», и заблудиться в тех местах сложно.

«До скал Буратинка и Мальвинка идет даже не просто маркированная туристическая тропа с указателями. Это реально проселочная дорога, по которой ездят УАЗики <…> C горы куда ни спустишься — везде будет дорога. Она ведет в село Кутурчин, к нам», — подчеркнул собеседник издания.

По его словам, в тот день около 19:00 пошел дождь, и к этому моменту Усольцевы должны были вернуться обратно. Если с ними что-то и случилось, то до момента ухудшения погоды, добавил Кудряшов.

Кроме того, СК России опроверг информацию о том, что с волонтеров, которые ищут Усольцевых, берут подписки о неразглашении.

«Информация о подписи бумаг о неразглашении данных предварительного следствия волонтерами <...> не соответствует действительности. Подписки о неразглашении данных <...> не отбирались», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Оказались в ловушке?

По информации SHOT, поисковики уже проверили все зимовья охотников и дома под сдачу, но не обнаружили следов Усольцевых. Сейчас одна из приоритетных версий — гибель семьи в результате несчастного случая.

«Шансов, что Усольцевым удалось выжить, почти нет.

Продержаться 24 дня в горах, где температура уже опускается до -15 °C и идет снег, без укрытия нереально», — отметил Telegram-канал.

По мнению туристического гида Алексея Исиченко, семья могла оказаться в ловушке, поскольку на их маршруте было множество курумников — каменных россыпей и провалов глубиной от трех до пяти метров.

«Там можно легко ногу подвернуть и даже упасть в провал, тем более в условиях испортившейся погоды. Ориентирами являются только камни, поэтому заблудиться при тумане и дожде может даже подготовленный человек», — сказал он в беседе с aif.ru.

Такая местность делает обнаружение пропавших практически невозможным в случае, если они сбились с пути, подчеркнул гид.

Поиски Усольцевых стали самыми масштабными и сложными в Красноярском крае, заявили в региональном отделении добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Поиск семьи Усольцевых действительно беспрецедентен по многим факторам: поздняя подача заявки на поиск, неблагоприятные погодные условия, особенности рельефа, почти полное отсутствие связи, удаленность места, отсутствие следов, которые могли быть смыты дождем и засыпаны снегом», — цитирует РИА Новости представителя поискового отряда.

В активной фазе поисков было задействовано более 1500 человек, общая протяженность треков составила 7360 км.