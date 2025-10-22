Куда власти направят доходы от туристического налога

К концу года власти, поспешившие в числе первых везде и всюду ввести с января туристический налог, подсчитывают, сколько удалось насобирать. И оправдались ли их ожидания сверхдоходов. В некоторых совсем не туристических местах насчитали аж 29 тыс. за год. И не спешат отказываться от этой практики. Речь о неназванном муниципалитете в Свердловской области. Асбест из того же региона хоть и получил в сравнении с вышеназванной суммой баснословные 370 тыс., всё же отказался от налога в 2026-м. Администрирование, похоже, обходится дороже. Регион в целом решил провести ревизию и определить, где сохранение сбора экономически целесообразно.

А вот в небольших населенных пунктах в соседнем Пермском крае на эту практику, возможно, не смотрят. В 18-тысячной Нытве в эти дни сбор вводят. Видимо, те, кто едет посмотреть на Музей ложки и самый большой заводской пруд, всё-таки останавливаются здесь переночевать чаще.

Есть и большие города, которые сразу не ввели турналог, а теперь всерьез рассматривают. Например, Тюмень. На гостях, которые едут на термальные источники и гулять по единственной трехъярусной набережной, планируют собирать 45 млн в год. Из статей расходов, которые закрывать за счет нового налога, – создание и обслуживание общественных туалетов, посадка цветов в скверах и парках, подсветка зданий. Но этот список еще окончательно не сформирован.

Ранее TourDom.ru писал, что в Анапе из-за мазута на один сезон отменили туристический налог.