В аэропорту Минвод ответили на упреки туристов

В аэропорту Минвод отреагировали на публикацию TourDom.ru о «ненавязчивом» сервисе в бизнес-зале «Машук», где, по оценкам туриста, за небюджетный прайс в 3 тыс. руб. предлагают достаточно бюджетный ассортимент.

Главный вопрос, который ставил поделившийся с нашей редакцией впечатлениями от бизнес-лаунджа руководитель сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, – почему столь скудный выбор еды и всего один вид кофе, американо, так и остался без ответа.

В аэропорту утверждают, что «сфокусированы на комфорте и предсказуемо высоком качестве сервиса для пассажиров международных рейсов». А ассортимент питания, как говорится в комментарии, «компактный и продуманный». Что же касается того, что вместо шведского стола с выбором блюд посетителям бизнес-зала предлагают еду в пластиковых ланч-боксах, то это, по мнению представителей аэропорта, «гигиенично и без очередей к раздаче». А еще обеспечивает «стабильный вкус и внешний вид» и «предсказуемый сервис – каждый гость получает одинаково полный набор позиций».

«Аргумент про “предсказуемо высокий сервис” – это просто перл», – поделился с нами мнением по поводу ответа аэропорта Алексан Мкртчян. Не скрывают сарказма и в комментариях по теме подписчики тг-канала «Крыша ТурДома»: «Отговорки аэропорта совсем не убедительны», «Еда со “стабильным вкусом” из ланч-боксов...» Часто летающие пассажиры рассчитывают получить за свои деньги определенный уровень сервиса в бизнес-залах. Судя по комментариям, лаунджи с хорошим выбором еды есть и в региональных российских аэропортах: хвалят, например, ассортимент блюд в авиагаваниях Новосибирска и Уфы. Что же касается цен, то 3 тыс. руб., которые берут за посещение зала «Машук» в Минводах, это сопоставимо с платой за визиты в бизнес-лаунджи в столичном Шереметьево. Правда, за 3,5 тыс. руб. там, конечно же, предлагается ассортимент блюд на шведском столе.