Иностранцы полюбили отдых в российском регионе

Иностранные туристы все больше проявляют интерес к отдыху на курортах Ставропольского края. При этом в регионе работают над созданием необходимой инфраструктуры для приема отдыхающих из других стран.

© РИА Новости

«Мы видим интерес от иностранцев — это и Армения, и Казахстан. Есть значительный интерес у Китая и арабских стран. Четыре крупных туристических оператора у нас стоят в реестре по безвизовой работе с Китаем и Ираном», — сообщил министр туризма и оздоровительных курортов Ставрополья Андрей Толбатов на пресс-конференции в РИЦ «ТАСС Кавказ».

По словам спикера, туристический потенциал региона для иностранных туристов сегодня не раскрыт до конца. Он подчеркнул, что предстоит большая работа по созданию необходимой инфтраструктуры.

«Здесь должна быть работа всей отрасли: должны быть и переведенные меню в ресторанах, и обслуживающий персонал должен владеть не только русским языком, но желательно и иностранным, не только английским», — добавил Толбатов.

Кроме того, министр заявил о необходимости появления навигации во всех местах размещения туристов в крае. Он уточнил, что работа в этом направлении продолжается.