На Камчатке планируют открыть курорт с радоновыми ваннами

На Камчатке откроют курорт с радоновыми ваннами
Курорт с радоновыми ваннами откроет новый резидент территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка", в 2028 году введут в работу первую очередь объектов, сообщили в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).
"Компания "Резорт девелопмент Камчатка" в статусе резидента территории опережающего развития "Камчатка" построит гостиничный комплекс, объединяющий 20 глэмпингов и апарт-отель на 66 номеров. В рамках проекта предусмотрено создание термального бассейна и банного комплекса. Первая очередь объектов будет введена в работу в 2028 году", - говорится в сообщении.
По соглашению с КРДВ, инвестор вкладывает более 541 млн рублей и создает 34 рабочих места.
"В рамках проекта мы формируем современные, комфортабельные зоны отдыха, удовлетворяющие разным потребностям. Для тех, кто хочет побыть наедине с природой вдали от шумных мероприятий и других гостей, будут построены глэмпинги. А для ценителей городского комфорта и привычных благ - апарт-отель с полностью оборудованными номерами квартирного типа", - рассказала генеральный директор компании "Резорт девелопмент Камчатка" Елена Шарко.
Общая площадь курорта превысит 9 тыс. кв. м. На его территории будут также построены ресторан, детская площадка, бани и бассейн с термальной водой.
По словам Шарко, поддержка государства, в том числе предоставление земли, стала решающим фактором в принятии решения о создании курорта.
"Территория обладает уникальным лечебно-оздоровительным потенциалом, местная вода богата радоном и сероводородом, а также различными минералами. Проект реализуется на площадке туристско-рекреационного кластера "Зеленовские озерки", направленного на развитие семейного отдыха. Кроме того, на территории региона создан и развивается ТРК "Паратунка", ориентированный на спортивный туризм. Оба кластера входят в ТОР "Камчатка" и предлагают бизнесу площадки с готовыми автодорогами, электро- и водоснабжением", - уточнили в пресс-службе. Площадка "Зеленовские озерки" расположена вблизи поселка Раздольный на горном отводе Кеткинского месторождения сероводородных вод."Уникальная природа полуострова ежегодно привлекает тысячи туристов. Резиденты ТОР "Камчатка" реализуют 45 проектов, связанных с созданием туристской инфраструктуры и сервисов. Инвестиции в новые туристические кластеры, гостиничные комплексы, глэмпинг-отели, базы отдыха, спортивно-оздоровительные центры превышают 89 млрд рублей. Открытие этих объектов даст регионам около 4 тыс. новых рабочих мест в сфере гостеприимства", - отметил директор КРДВ Камчатка Сергей Москалев.