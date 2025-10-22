На Камчатке планируют открыть курорт с радоновыми ваннами

Курорт с радоновыми ваннами откроет новый резидент территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка", в 2028 году введут в работу первую очередь объектов, сообщили в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

© Соцсети

"Компания "Резорт девелопмент Камчатка" в статусе резидента территории опережающего развития "Камчатка" построит гостиничный комплекс, объединяющий 20 глэмпингов и апарт-отель на 66 номеров. В рамках проекта предусмотрено создание термального бассейна и банного комплекса. Первая очередь объектов будет введена в работу в 2028 году", - говорится в сообщении.

По соглашению с КРДВ, инвестор вкладывает более 541 млн рублей и создает 34 рабочих места.

"В рамках проекта мы формируем современные, комфортабельные зоны отдыха, удовлетворяющие разным потребностям. Для тех, кто хочет побыть наедине с природой вдали от шумных мероприятий и других гостей, будут построены глэмпинги. А для ценителей городского комфорта и привычных благ - апарт-отель с полностью оборудованными номерами квартирного типа", - рассказала генеральный директор компании "Резорт девелопмент Камчатка" Елена Шарко.

Общая площадь курорта превысит 9 тыс. кв. м. На его территории будут также построены ресторан, детская площадка, бани и бассейн с термальной водой.

По словам Шарко, поддержка государства, в том числе предоставление земли, стала решающим фактором в принятии решения о создании курорта.