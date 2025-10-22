Свердловский город отказался от турналога

Свердловский город Асбест отказался от введенного ранее туристического налога. Об этом сообщил на заседании правления Уральской ассоциации туризма врио заместителя губернатора – министр инвестиций и развития региона Дмитрий Ионин.

«Есть муниципалитеты, которые получили 29 тысяч рублей. Асбест заработал на туристах 370 тысяч рублей и отказался от этой практики», – цитирует Дмитрия Ионина «КП-Екатеринбург».

Все же, добавил он, муниципальным образованиям не следует спешить с подобными решениями. Дмитрий Ионин рассказал, что в ноябре областные власти планируют обсудить вопрос турналога с главами городов региона, чтобы определить, где его введение нецелесообразно, а где он может сохраниться.

«ФедералПресс» сообщал, что в Свердловской области, как и в других регионах России, ввели туристический налог. Против этого решения протестовали члены Уральской ассоциации туризма, в частности, отельеры, которые были вынуждены повысить стоимость своих усслуг, что негативно сказалось на привлечении клиентов.