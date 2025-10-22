Компенсацию пассажирам за задержки рейсов предлагают повысить

Общественный деятель Алексей Ярошенко предложил обязать авиакомпании выплачивать пассажирам по 5 тыс. руб. за каждый час задержки рейса. При этом деньги на счет путешественников должны поступать сразу, чтобы они могли потратить их на проходки в бизнес-залы или питание в аэропорту.

© РИА Новости

Общественник в беседе с изданием «Абзац» обратил внимание на учащение случаев задержек вылетов, из-за которых люди несут существенные издержки.

«Согласно действующему законодательству, пассажиры остаются беззащитны перед произволом авиакомпаний. Отсутствуют внятные гарантии и санкции для перевозчиков, допускающих задержки. Возможна ситуация, когда люди проводят в аэропорту до 6 часов без права на компенсацию. Единственной обязанностью авиакомпании в таком случае является предоставление питания. Мы считаем это недопустимым», – заявил Ярошенко.

Он подчеркнул, что авиакомпании должны нести реальную ответственность перед клиентами и принимать все необходимые меры для соблюдения расписания. Предлагаемые финансовые санкции, по мнению общественника, не только уравняют права пассажиров и перевозчиков, но и простимулируют авиакомпании к повышению дисциплины полетов.