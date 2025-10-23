В РСТ рассказали о популярных туристических направлениях на Новый год

Эксперт РСТ, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин в беседе с RT отметил, что в топ-5 новогодних направлений входят в этом году Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Кавказские Минеральные Воды и Великий Устюг.

© РИА Новости

«Средний чек новогодней поездки — 48 тыс. рублей на человека, включая проживание и переезд к месту отдыха. Средняя продолжительность — пять дней. Цена на туры не зависит от времени покупки, но, возможно, к декабрю подорожает авиаперелёт. Советую не затягивать с решением, лучшее время — до 15 ноября», — напомнил Ромашкин.

В свою очередь, эксперт РСТ, руководитель PR-отдела туроператора Anex Виктория Худаева добавила, что новогодние праздники в туризме считаются наиболее востребованным периодом.

«Уже сейчас по многим направлениям мы получаем стоп-сейлы от отелей, причём на заезды как на сам Новый год, так и на первые дни после... Мы всегда советуем не оставлять выбор тура на последний момент», — пояснила она.

Задуматься о покупке тура и решить с направлением специалист посоветовала «сразу после летних каникул», так как в ноябре или декабре можно столкнуться с тем, что желаемого отеля может не быть.

«Это в большей степени касается небольших отелей в азиатских странах, где бронирование идёт не только от российского рынка», — заключила Худаева.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков рассказал, что икра и красная рыба могут подешеветь в России к Новому году.