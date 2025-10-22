На развитие туризма в Хабаровском крае выделили 36 млн рублей

В Хабаровском крае объявлен старт приема документов от представителей туриндустрии для получения финансовой поддержки из федерального бюджета. Мера реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Участвовать в программе имеют право юридические лица и ИП, которые в 2025 году инвестировали собственные деньги в модернизацию туристических объектов и маршрутов. На эти цели из федерального бюджета выделено 36 млн рублей. Подать заявку необходимо через систему «Электронный бюджет» до 18 ноября.

По информации краевого минтуризма, субсидию можно направить на широкий спектр задач: от ремонта инфраструктуры и оснащения пляжей до закупки специального оборудования, монтажа навигационных указателей и обеспечения безбарьерной среды для маломобильных путешественников. Ключевым требованием является демонстративное повышение комфорта и качества сервиса для гостей региона, сообщает «Комсомольская правда» - Хабаровск».

