Базовый перевозчик аэропорта Платов планирует вернуть часть парка в Ростов-на-Дону

«Азимут», базовый перевозчик аэропорта Платов, планирует вернуть часть своего парка в Ростов-на-Дону после открытия воздушной гавани. Об этом сообщили «Ведомостям Юг» в пресс-службе авиакомпании.

© tourdom.ru

Флот «Азимута» насчитывает 19 самолетов Sukhoi Superjet 100, которые в настоящее время базируются в нескольких городах, включая Минеральные Воды, Сочи, Москву и Краснодар. После открытия Платова часть этих воздушных судов будет передислоцирована на основную базу.

В пресс-службе также отметили, что в случае официального решения о восстановлении работы аэропорта авиакомпания готова возобновить выполнение рейсов в течение 10 дней.

Ранее «Азимут» обратился в Росавиацию за получением допусков на полеты из ростовского аэропорта. Перевозчик проявил заинтересованность в организации международных маршрутов, в частности готов запустить регулярные рейсы в города Казахстана, Саудовской Аравии и Узбекистана.

Согласно информации некоторых средств массовой информации, следующим этапом после возобновления работы аэропортов Элисты, Геленджика и Краснодара должен был стать именно Платов. В публикациях даже называлась конкретная дата открытия – 26 октября, однако в Росавиации данную информацию официально опровергли.