Генеалогический туризм набирает популярность в России

Генеалогический туризм становится все более востребованным в России. Как отметил в интервью 5-tv.ru эксперт в области семейного наследия Михаил Шевелев, это направление активно развивается и привлекает возможностью создать уникальный, персонализированный маршрут. Речь идет не о посещении раскрученных курортов или классических экскурсий, а о поездках по местам, связанным с историей конкретной семьи.

«Маршрут такого путешествия может пролегать в любой регион страны, — пояснил Шевелев. — Поскольку за последние десятилетия многие семьи перемешались, поиски корней часто ведут в самые разные и неожиданные уголки России. Каждая такая поездка — это открытие новых локаций и страниц семейной летописи».

Главная особенность генеалогического туризма, по словам эксперта, — его мощный развивающий и эмоциональный эффект. Путешественники погружаются в прошлое своего рода, узнают о судьбах, занятиях и ценностях предков. Это не просто отдых, а опыт, который оставляет глубокий след в сознании и сердце человека и передается его потомкам.

