"Камер там нет": Детали исчезновения Усольцевых раскрыл директор турбазы

Директор турбазы, где перед исчезновением ночевала семья, рассказал, что никакой туристической группы, с которой Усольцевы якобы собирались изначально в поход, не было.

По словам Евгения Кудряшова, Сергей и Ирина с дочкой прибыли на базу отдыха примерно в шесть вечера. Они рассказали, что заехали на Минскую петлю, прогулялись по ней и им все очень понравилось. Речь идет о коротком маршруте - всего один километр. Судя по всему, семья с легкостью его преодолела и захотела на следующий день отправиться в более серьезный поход.

"Выспросили у нашего сотрудника подробный маршрут до горы Буратинка. Настойчиво озвучивали, что отправятся туда именно в одиночестве", - отметил директор турбазы в беседе с aif.ru.

Евгений Кудряшов недоумевает, что могло произойти с семьей. По его словам, заблудиться в тех местах сложно. Там не просто маркированная туристическая тропа с указателями, а "реально проселочная дорога, по которой ездят уазики", добавил он.

Директора турбазы не смутило и то, что Усольцевы взяли с собой ребенка и собачку - по маршруту проходят тысячи туристов в год. В том числе и зимой.

Кроме того, директор турбазы говорит, что не было какой-то экстремальной перемены погоды (вплоть до метели) в тот день, когда семья вышла на маршрут.

"Около 19:00 пошел дождь. К тому времени Усольцевы уже должны были давно вернуться обратно", - отметил он.

Причем дождь, по его словам, шел всего два часа, а потом была нормальная погода. Если туристы сбились с тропы, то они могли выйти на "дорогу лесодобычи".

"То есть с горы куда ни спустишься - везде будет дорога. Она ведет в село Кутурчин, к нам", - объяснил Евгений Кудряшов.

Однако он подтвердил, что через десять километров от Кутурчина начинается дорога на Монголию. И "там меньше проходимость, фактически нет камер и постов ДПС". Мужчина добавил, что дорога непопулярная и пользуются ей редко.

Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью пропали в тайге Красноярского края 28 сентября. За все время поисков не удалось найти ни одного следа Усольцевых.