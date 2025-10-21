Эксперт предложил ужесточить наказание для авиадебоширов

Санкции в отношении авиадебоширов нужно корректировать в сторону ужесточения. Власти должны подумать о нормативном регулировании этого вопроса. С таким заявлением выступил генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский в ходе заседания СовФеда.

По словам главы авиакомпании, проблема с нарушителями порядка в самолетах продолжает оставаться существенной для всей авиаотрасли. А от ее решения напрямую зависят безопасность и комфорт пассажиров.

Для наказания нарушителей в качестве главной инициативы участники рынка предлагают ввести тотальные черные списки. Если пассажир устроил дебош на борту одной авиакомпании, то все остальные перевозчики впоследствии должны отказывать ему в продаже билетов. Фактически это будет означать полное «воздушное эмбарго» для хулиганов.

Второй важной инициативой стало увеличение срока действия такого ограничения с текущего одного года до трех лет. По мнению Сергея Александровского, эти меры станут для нарушителей действенным сдерживающим фактором.

Он также добавил, что все предложения уже получили положительные отзывы от профильных ведомств и готовы к внесению на рассмотрение законодательных органов.

Отметим, что подобные предложения звучат со стороны авиакомпаний уже не первый раз. В начале года их даже поддержал бывший глава Минтранса Роман Старовойт. Однако конкретных решений так и не было принято.