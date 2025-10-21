На юге Дагестана создадут новый природный заказник

В Дагестане до конца года появится новый природный заказник регионального значения «Рубасский». Он объединит территории трех южных районов республики на площади более 90 миллионов кв. метров.

«До конца текущего года запланировано завершение создания нового государственного природного заказника регионального значения „Рубасский“. Объектом охраны станет урочище Шур-дере и прилегающие территории, расположенные в южных предгорьях Дагестана», — сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии республики.

Заказник общей площадью 94 миллиона кв. метров объединит территории Дербентского, Сулейман-Стальского и Табасаранского районов. Состоять он будет из кластеров «Чарадере» (58,4 млн кв. м) и «Шурдере» (36,4 млн кв. м), подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что создание заказника будет способствует сохранению редких видов растений, животных и грибов, включенных в Красные книги. По данным министерства, на этой территории обнаружено свыше 440 видов сосудистых растений и 250 видов позвоночных животных.