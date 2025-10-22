Стало известно, куда россияне поедут отдыхать на ноябрьские праздники
Самыми востребованными местами для путешествия на ноябрьские праздники оказались Санкт-Петербург и Москва, сообщили аналитики сервиса «Отелло». Оба города заняли лидирующие позиции, получив суммарно 12 процентов от общего числа забронированных туров.
Петербург незначительно обошел Москву по количеству туристов. Помимо столиц, туристы выбирали такие российские направления, как Сочи, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, поселок Сириус, село Эстосадок и Краснодар. Зарубежные направления возглавляют Турция, Узбекистан и Таиланд.
Наиболее доступные цены на проживание зафиксированы в Петербурге и Краснодаре, где стоимость номера не превышает 6000 рублей за сутки. Самые высокие тарифы наблюдаются в Анапе, где за ночь придется отдать более 14 тысяч рублей.
Средняя длительность пребывания в указанных регионах составляет два–три дня. Большинство бронирований осуществлено на 1–2 ноября. Первый заказ на эти даты поступил еще в феврале 2025 года.
По сравнению с показателями 2024 года популярность Москвы снизилась, уступив лидерство Санкт-Петербургу. Увеличился интерес к Нижнему Новгороду, который поднялся с 14-й строчки рейтинга на 5-ю. Стоимость ночлега выросла на 26 процентов вследствие увеличения продолжительности праздников с двух до трех дней, сообщает «Петербургский дневник».
Российские железные дороги (РЖД) приняли решение удвоить количество мест в поездах «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, на ноябрьские праздники.
До этого РЖД запустили новые спальные вагоны первого класса с полками длиной два метра, душевой кабиной, феном, утюгом и гладильной доской.
С 3 декабря между Москвой и Нижним Новгородом также будет курсировать скоростной двухэтажный поезд «Буревестник». В рамках сетевого селекторного совещания, посвященного Дню компании, был объявлен старт продаж билетов на новый поезд.