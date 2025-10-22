Стало известно, куда россияне поедут отдыхать на ноябрьские праздники

Самыми востребованными местами для путешествия на ноябрьские праздники оказались Санкт-Петербург и Москва, сообщили аналитики сервиса «Отелло». Оба города заняли лидирующие позиции, получив суммарно 12 процентов от общего числа забронированных туров.

© Вечерняя Москва

Петербург незначительно обошел Москву по количеству туристов. Помимо столиц, туристы выбирали такие российские направления, как Сочи, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, поселок Сириус, село Эстосадок и Краснодар. Зарубежные направления возглавляют Турция, Узбекистан и Таиланд.

Наиболее доступные цены на проживание зафиксированы в Петербурге и Краснодаре, где стоимость номера не превышает 6000 рублей за сутки. Самые высокие тарифы наблюдаются в Анапе, где за ночь придется отдать более 14 тысяч рублей.

Средняя длительность пребывания в указанных регионах составляет два–три дня. Большинство бронирований осуществлено на 1–2 ноября. Первый заказ на эти даты поступил еще в феврале 2025 года.

По сравнению с показателями 2024 года популярность Москвы снизилась, уступив лидерство Санкт-Петербургу. Увеличился интерес к Нижнему Новгороду, который поднялся с 14-й строчки рейтинга на 5-ю. Стоимость ночлега выросла на 26 процентов вследствие увеличения продолжительности праздников с двух до трех дней, сообщает «Петербургский дневник».

Российские железные дороги (РЖД) приняли решение удвоить количество мест в поездах «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, на ноябрьские праздники.

До этого РЖД запустили новые спальные вагоны первого класса с полками длиной два метра, душевой кабиной, феном, утюгом и гладильной доской.

С 3 декабря между Москвой и Нижним Новгородом также будет курсировать скоростной двухэтажный поезд «Буревестник». В рамках сетевого селекторного совещания, посвященного Дню компании, был объявлен старт продаж билетов на новый поезд.