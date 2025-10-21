Пятизвездочный отель за 35 млрд рублей появится в Сочи

Банк ДОМ.РФ одобрил финансирование строительства крупного гостиничного комплекса MANDARIN GARDEN в Сочи за почти 35 млрд рублей. Отель дополнит инфраструктуру уже существующего развлекательного комплекса, расположенного на побережье, сообщает пресс-служба Банка «Дом.РФ».

Площадь нового гостиничного комплекса превысит 100 тысяч кв. метров. Проект включает в себя строительство около 800 номеров, коммерческих площадей и парковочных мест.

Для отдыха и развлечений предусмотрены 3 открытых и один крытый бассейн с подогревом, SPA-центр со спортивным залом, рестораны, детский центр и коворкинг-зона с конференц-залом.

