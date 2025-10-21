Где теплее: рейтинг курортов Кубани по температуре моря

Купальный сезон на Кубани для многих туристов ещё продолжается. Температура морской воды на курортах Чёрного и Азовского морей достаточно комфортна.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, на Черноморском побережье у Сочи, Туапсе и Новороссийска температура воды держится на +18 градусах. В районе Геленджика и Анапы немного прохладнее — +16.

А вот Азовское море остыло сильнее. В Темрюке температура воды опустилась до +13 градусов, в Приморско-Ахтарске составляет всего +12 градусов, в Еске +11, ч то уже делает купание некомфортным.

Напомним, Краснодарский край остаётся под влиянием циклона. Он принёс в регион осадки и похолодание. Синоптики прогнозируют переменную облачность и кратковременные дожди, а в горных районах – мокрый снег.