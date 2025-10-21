Опытный путешественник раскритиковал бизнес-зал в аэропорту Минвод
Опытный путешественник и руководитель сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян проинспектировал бизнес-зал в международном терминале аэропорта Минвод. Результатом он остался недоволен: выбор скудный и всего один вид кофе – американо.
Алексан Мкртчян, в отличие от Гурама Амаряна, не стал каламбурить и прикарманивать конфеты, но поделился с редакцией TourDom.ru своими впечатлениям. По его словам, цену проходки в бизнес-зал вряд ли можно назвать бюджетной, а вот ассортимент – вполне.
«3000 руб. с человека. Вот за этот кусочек сыра, кусочек буженинки и овощи. Та малость, которую они могут сделать, хотя бы поставить кофейный аппарат, как в других аэропортах, чтобы у пассажиров был выбор. Сейчас только американо. И всё», – рассказал Алексан Мкртчян.
В комментариях телеграм-канала «Крыша ТурДома» многие подписчики согласились с такой оценкой. Состояние воздушной гавани вызывает вопросы. «Так себе аэропорт в целом. Международные вылеты очень слабенько. Мне еще понравилось, что в общем зале, как заходишь, миллион розеток – и ни одна не работает, бегаешь с зарядкой, тыкаешь, и облом. Потом наблюдаешь, как следующий приходит и проделывает то же самое», – рассказала читательница.
Впрочем, подписчики называют и причину проблем с бизнес-залом – это бесплатные проходки от банков. Из-за них сервис падает, ассортимент становится скудным. Возможно, что УК просто перестает следить за объектом, так как он не приносит прибыль.
«Это же давно уже заведения уровня благотворительных столовых для неимущих. Нормальные залы остались только там, куда халяву не пускают», – заключил один из комментаторов.