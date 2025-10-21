Опытный путешественник раскритиковал бизнес-зал в аэропорту Минвод

Опытный путешественник и руководитель сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян проинспектировал бизнес-зал в международном терминале аэропорта Минвод. Результатом он остался недоволен: выбор скудный и всего один вид кофе – американо.

Алексан Мкртчян, в отличие от Гурама Амаряна, не стал каламбурить и прикарманивать конфеты, но поделился с редакцией TourDom.ru своими впечатлениям. По его словам, цену проходки в бизнес-зал вряд ли можно назвать бюджетной, а вот ассортимент – вполне.

«3000 руб. с человека. Вот за этот кусочек сыра, кусочек буженинки и овощи. Та малость, которую они могут сделать, хотя бы поставить кофейный аппарат, как в других аэропортах, чтобы у пассажиров был выбор. Сейчас только американо. И всё», – рассказал Алексан Мкртчян.

В комментариях телеграм-канала «Крыша ТурДома» многие подписчики согласились с такой оценкой. Состояние воздушной гавани вызывает вопросы. «Так себе аэропорт в целом. Международные вылеты очень слабенько. Мне еще понравилось, что в общем зале, как заходишь, миллион розеток – и ни одна не работает, бегаешь с зарядкой, тыкаешь, и облом. Потом наблюдаешь, как следующий приходит и проделывает то же самое», – рассказала читательница.

Впрочем, подписчики называют и причину проблем с бизнес-залом – это бесплатные проходки от банков. Из-за них сервис падает, ассортимент становится скудным. Возможно, что УК просто перестает следить за объектом, так как он не приносит прибыль.