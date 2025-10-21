Инклюзивный туризм в Крыму: равные возможности для всех гостей

В Крыму формируется комплексная система инклюзивного туризма, ориентированная на нужды маломобильных групп населения. Это направление, включающее поддержку детей с инвалидностью и участников СВО, было выделено в числе приоритетных на IX конференции «Разумовские чтения», проведенной Национальной курортной ассоциацией.

В рамках форсайт-сессии «Крымская инклюзивная экскурсия» эксперты обсудили современные методики реабилитации и абилитации через туристические и культурные проекты. Министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий акцентировал, что развитие инклюзивной среды — это не только социальная обязанность, но и насущная потребность в создании равных условий для каждого гостя полуострова.

Он привел глобальную статистику, согласно которой в мире насчитывается свыше 240 миллионов людей с инвалидностью, и отметил растущую долю детей в этой группе. На примере Крыма министр сообщил, что в 2024 году в республике зарегистрировано более 8000 детей-инвалидов, что подтверждает важность и социальную значимость развиваемого направления.

