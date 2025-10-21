Куда поехать на ноябрьские выходные за 10 тысяч рублей

На ноябрьские праздники рекомендуется рассмотреть короткие маршруты по России, такие как Казань или города Золотого кольца, посоветовала эксперт по внутреннему и международному туризму uletai-travel Юлия Шамова в беседе с РИАМО. В октябре россиян ждёт шестидневная рабочая неделя, которая продлится с 27 октября по 1 ноября. После этого последуют три выходных дня подряд, с 2 по 4 ноября, в честь Дня народного единства. Шамова считает, что бюджетные варианты отдыха — это путешествия по России, особенно если выбирать недальние направления. Она предлагает посетить города Золотого кольца — Ярославль, Кострому, Сергиев Посад, Суздаль, Владимир, Иваново — или Казань. Например, поездка на автомобиле до Казани может обойтись в 10 тысяч рублей. Если же выбрать самолёт, то стоимость будет выше — около 14 тысяч рублей, а поездка на поезде обойдётся в 12 тысяч рублей. Эксперт также отметила, что для экономии лучше бронировать билеты заранее. Стоимость проживания в отеле на одну ночь при двухместном размещении составляет в среднем 2 тысячи рублей. В праздничные даты не стоит рассчитывать на горящие туры, так как вариантов размещения и удобных рейсов может не остаться, а стоимость может значительно вырасти.