Лучшие места для ноябрьского путешествия из Петербурга

Ноябрьские праздники – отличный повод для небольшого путешествия. Четыре выходных дня дают возможность сменить обстановку и посетить интересные места. «ФедералПресс» предлагает обзор направлений для поездки в интересные и красивые места Северо-Запада России.

Карелия: заповедная природа и мраморный каньон

Поездка в Карелию поможет на несколько дней сбежать от городской суеты и окунуться в величественную природу. Ноябрь здесь – время последних золотистых оттенков в лесах, гранитных скал, темных вод озер и тишины. В это время года на туристических тропах малолюдно, что позволит гостям насладиться карельскими пейзажами в уединении.

Водопад Кивач в Карелии – один из крупнейших равнинных водопадов Европы, особенно мощный после осенних дождей. В Петрозаводске можно прогуляться по Онежской набережной, где представлена коллекция современной скульптуры, а также заглянуть в Национальный музей, чтобы узнать больше об истории края. Не стоит пропускать и горный парк «Рускеала» – жемчужину региона с Мраморным каньоном, кристально чистым озером и заброшенными подземными шахтами.

Добраться из Петербурга можно на «Ласточке» до Сортавалы (около пяти часов в пути) или на автомобиле по хорошей трассе (примерно 4–5 часов). Удобный вариант – автобусный тур, который избавит от забот о перемещениях по республике и доставит ко всем достопримечательностям.

Великий Новгород: прикосновение к истории

В Великом Новгороде можно прикоснуться к истокам русской государственности. Этот город – музей под открытым небом, где история оживает в каждом камне. Главный объект – новгородский Детинец, древний кремль на берегу Волхова. Здесь находится Софийский собор, заложенный в 1045 году и являющийся самым старым из сохранившихся православных храмов России.

Гость города прогуляется по Ярославову дворищу и древней Торговой стороне, где когда-то кипела деловая жизнь древнерусской республики. Белоснежные стены храмов, свинцовая гладь Волхова и особая атмосфера создают ощущение путешествия во времени. После знакомства с историей можно согреться чаем с новгородскими пряниками в одном из уютных кафе или отведать традиционные русские серые щи из капустного крошева.

До Великого Новгорода удобно доехать на скоростном поезде «Ласточка» с Московского вокзала (всего 3 часа в пути). Также можно отправиться в автобусный тур из Петербурга (время в пути – около 2 часов 45 минут).

Выборг: средневековая Европа в Ленинградской области

Если хочется за один уик-энд побывать в средневековой Европе и ощутить атмосферу Скандинавии, не пересекая границу, стоит отправится в Выборг. Сердцем города является величественный Выборгский замок, единственный полностью сохранившийся памятник западноевропейского военного зодчества на территории России. Поднимитесь на башню Святого Олафа, чтобы увидеть черепичные крыши, извилистые улочки и Выборгский залив с высоты птичьего полета.

Обязательно стоит пройтись по Старому городу с его брусчаткой и готическими фасадами, а затем посетите одну из уютных пекарен и попробовать знаменитые выборгские крендели. Не надо забывать и про парк Монрепо – национальный парк с пейзажным ландшафтом, который в ноябре приобретает особое, меланхоличное очарование.

Добраться до Выборга можно на электричке от Финляндского вокзала (время в пути – около 2 часов). На автомобиле или автобусе по трассе Скандинавия дорога займет 1,5–2 часа.

Пушкинские Горы: по следам великого поэта

Небольшой поселок Пушкинские Горы ежегодно принимает более полумиллиона туристов. Многие приезжают сюда, чтобы отдохнуть на местных турбазах, но большинство – для знакомства с музеем-заповедником «Михайловское» (Пушкинским заповедником). В состав заповедника входят три усадьбы, воссозданная русская деревня, древние городища, а также некрополь с захоронениями семьи Ганнибалов-Пушкиных на территории монастыря. В Пушкиногорском районе также есть места, связанные с жизнью и творчеством Сергея Довлатова.

Пушкинские горы являются одной из самых популярных туристических локаций в городе

Объектов здесь так много, что для посещения Пушкинских Гор лучше выделить 2–3 дня, чтобы осмотр усадеб не превратился в утомительный марафон. Хотя объехать все за один день тоже возможно, но без остановок на посещение музейных экспозиций.

Одной из главных достопримечательностей является Святогорский Свято-Успенский монастырь, построенный в XVI веке по приказу Ивана Грозного. Согласно преданию, именно здесь блаженному Тимофею явилась икона «Одигитрия».

Родовое гнездо Пушкиных – усадьба Михайловское – находится недалеко от Пушкинских гор. Земли на Михайловской губе достались прадеду поэта Абраму Петровичу Ганнибалу в дар от императрицы Елизаветы Петровны в 1781 году.

Также стоит посетить музей «Пушкинская деревня», где можно прогуляться среди аутентичных деревянных построек с соломенными крышами, заглянуть в крестьянский дом и узнать больше о ремеслах псковской земли. Здесь воссоздана обстановка деревни XIX века, и все выглядит так, как было при Пушкине.

Печоры: крепость на Псковской земле

Печоры — основаны в XVI веке как монастырская слобода при Псково-Печерском монастыре. Они находятся в 340 км на юго‑запад от Петербурга и в 50 км на запад от Пскова. Общепризнанной исторической датой основания Псково‑Печерского монастыря считается 1473 год. Именно тогда была освящена Успенская церковь, которую выкопал в песчаном холме у ручья Каменца преподобный Иона.

Город Печоры и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь 28 августа 2023 года празднует свое 550-летие.

При игумене Корнилии, который возглавлял монастырь с 1529 по 1570 год, он был обнесен мощными стенами с девятью сторожевыми башнями и тремя воротами. Это была настоящая крепость. И она выдержала осады польского короля Стефана Батория (1581 год), польских отрядов Я. Ходкевича и А. Лисовского, шведского короля Густава II Адольфа в 1611–1614 годах и войск шведского короля Карла XII в 1703 году. При этом окрестности монастыря подвергались разорению. Лишь после заключения Ништадского мира в 1721 году оборонительное значение монастыря утратило свою актуальность.

В 1782 году именным указом императрицы Екатерины II Печоры получили статус города и вошли в состав Псковской губернии. Советская власть в городе была установлена в 1918 году. В 1920 году, согласно Юрьевскому договору между РСФСР и Эстонией, Печоры вошли в состав Эстонии.

В июле 1941 года город был оккупирован немецко-фашистскими войсками, в августе 1944 года освобожден. Городское население было угнано в Германию, ценности вывезены или уничтожены, монастырь разграблен. В 1944 году Печоры вошли в состав Псковской области.

Сегодня Печоры привлекают паломников и туристов со всей России, желающих посетить один из главных монастырей страны – Псково-Печерский. Уникальные храмы, пещерный комплекс, монастырские стены и башни создают удивительный архитектурный ансамбль, который не имеет аналогов. Кроме того, в городе можно увидеть храмовый комплекс на Соборной площади и кирху Святого Петра в стиле неоготики.

Крепость Псково-Печерского монастыря является неприступным бастионом. Внушительные стены монастыря-крепости производят сильное впечатление. Общая длина стен составляет около 800 метров, а толщина достигает 2 метров, создавая ощущение неприступности. Из десяти башен сохранились девять, каждая из которых имеет свою историю и архитектурные особенности:

Тайловская башня;

Башня Верхних решеток – самая высокая, расположена на дне оврага;

Башня Нижних решеток – аналогична башне Верхних решеток;

Башня Тарарыгина;

Изборская башня;

Благовещенская башня;

Никольская башня – с надвратной церковью Николы Ратного;

Петровская башня;

Тюремная (Острожная) башня – круглая.

Интерес для туристов также представляет Михайловский собор, воздвигнутый в 1827 году в память о победе в Отечественной войне 1812 года. Собор, выполненный в стиле русского классицизма, гармонично вписывается в архитектурный ансамбль монастыря. Его позолоченный купол, увенчанный большим крестом, виден издалека.

На «Ласточке» из Петербурга до Печор можно добраться за четыре часа.