В Дагестане открыли участок дороги, ведущей к туристическому селу

В Дахадаевском районе открыли участок трассы, которая связывает пять районов Дагестана с Махачкалой. Дорога ведет к популярным среди туристов местам, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

© «Это Кавказ»

«В Дахадаевском районе завершен ремонт дороги Леваши — Акуша — Уркарах — Маджалис — Мамедкала. Ремонт на участке с 111-го по 118-й километр был выполнен в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», — говорится в сообщении.

Дорога, имеющая статус трассы регионального значения, связывает пять районов республики — Левашинский, Акушинский, Дахадаевский, Кайтагский и Дербентский — с Махачкалой и автодорогой «Кавказ».

В пресс-службе Минтранса дополнили, что маршрут пользуется спросом у путешественников, поскольку ведет к одним из наиболее популярных туристических мест в Дагестане — село Кубачи и древнее поселение Кала-Корейш. Также трасса играет ключевую роль в социально-экономическом развитии республики.

Отмечается, что во время строительных работ было усилено асфальтобетонное покрытие. Также были установлены новые системы безопасности — барьерные ограждения, сигнальные столбики и дорожные знаки.