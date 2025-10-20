Сколько посетило туристов Ставрополь с начала 2025 года

В Ставрополе с начала 2025 года побывало более 153 тысяч гостей. Мэр краевой столицы Иван Ульянченко отметил, что необходимо развивать туризм и поддерживать работающих в этой сфере.

«С начала года Ставрополь принял более 153 тысяч гостей. В текущих условиях развития внутреннего туризма особенно важно поддерживать профессионалов, работающих в этой сфере», — сказал он. Его слова приводит пресс-служба администрации города.

В связи с этим в Ставрополе объявили конкурс «Мастер индустрии гостеприимства». Мероприятие направлено на популяризацию профессии в туристической отрасли и привлечение новых кадров, добавил Ульянченко.

«Задача конкурса — выявить и отметить специалистов, демонстрирующих высокие результаты в работе, распространить их положительный опыт и стимулировать выбор профессий, связанных с туризмом», — подчеркнул мэр.

В конкурсе могут принять участие как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, самозанятые и работники организаций. Прием заявок продлится до 31 октября.