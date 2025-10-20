В Татарстане 26 туристических проектов получат поддержку в рамках нацпроекта

В Госкомитете Татарстана сообщили, что в текущем году 26 проектов в десяти муниципальных районах республики профинансируют в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

© Соцсети

В ряду реализуемых инициатив — обустройство детских и спортивных площадок, создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями, дополнительных зон для питания и проведения мероприятий, организация пунктов проката и обустройство инфраструктурных объектов, сообщает ГТРК «Татарстан».

Проекты реализуют в республиканских санаториях, профилакториях, базах отдыха, загородных комплексах и глэмпингах.

Ранее руководитель строительной компании HalleHouse, эксперт Российского союза туриндустрии Вячеслав Котлов в беседе с НСН рассказал, что в стране набирает популярность формат отдыха в загородных глэмпингах, особенно расположенных вблизи крупных мегаполисов.