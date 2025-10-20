Кисловодск развивает событийный туризм

Загрузка санаториев и гостиниц в курортном Кисловодске на Ставрополье превысила 90%. Об этом ТАСС сообщил глава города Евгений Моисеев.

"Кисловодск демонстрирует рост турпотока вне зависимости от сезона. У нас уже загрузка санаториев и гостиниц на ноябрьские выходные превысила 90%", - сказал Моисеев.

Он отметил, что город уделяет особое внимание и событийному туризму. Так, в период ноябрьских праздников проведут ряд крупных городских мероприятий.