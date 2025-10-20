Из Иркутска запустили новый поезд из-за увеличенного турпотока

Из столицы Приангарья в Забойкальск пустят дополнительный поезд в связи с повышенным спросом на поездки в ноябрьские праздники. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской железной дороге.

© РИА Новости

«Из Иркутска поезд отправится 29 октября, в среду», – говорится в сообщении.

Как пояснили «ФедералПресс» в Восточно-Сибирском филиале АО «ФПК», поток туристов стремительно вырос после того, как был введен безвизовый режим с Китаем. Кроме того, на время праздников поступало немало заявок на групповые поездки.

Поезд следует два раза в неделю – по понедельникам и пятницам.

Напомним, что российские путешественники резко увеличили расходы в Китае во время национальных праздников – Дня образования КНР и Праздника середины осени (1–8 октября). По данным одного из крупных российских банков, проанализировавшего операции по картам UnionPay, траты выросли почти в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.