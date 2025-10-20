Сколько будет стоить новогодний отдых в отеле

Ночь в отеле в период новогодних праздников обойдется примерно в 7,6 тысячи рублей. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на заведующего кафедрой туризма и гостиничного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ, президента Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамина Каганова.

© Вести Подмосковья

«Речь идет о средней стоимости суток во всех сегментах с декабря по февраль по уже осуществленным бронированиям. Прирост составил примерно +14% по сравнению с прошлым годом. Количество мест в гостиницах и апартаментах уже зарезервировано на 5% больше. Почти 63% бронирований приходится на зимние каникулы», - отметил Каганов.

Наиболее ощутимый прирост бронирований зафиксирован в эконом-сегменте. Спрос на трехзвездочные отели вырос на 25%, на четырехзвездочные - на 23%. По мнению эксперта, это связано как с продолжительными праздниками, так и с повышением финансовой грамотности россиян.