В Тюмени курортный сбор заменят на туристический налог

Власти города планируют с 1 января 2026 года ввести туристический налог, который будет включен в стоимость проживания в отелях, базах отдыха, кемпингах и санаториях Тюмени. Ожидается, что новый сбор принесет в бюджет города около 45 миллионов рублей, которые направят на благоустройство.

«Средства от туристического налога направят на развитие городской инфраструктуры. Обсуждаются несколько направлений – бесплатные общественные туалеты, муральное искусство на фасадах, архитектурная подсветка, озеленение парков, установка малых архитектурных форм», – пояснил Максим Афанасьев.

Уточняется, что туристический налог пришел на смену курортному сбору, который будет учтен в стоимость проживания в гостиницах, базах отдыха, кемпингах и санаториях. Ожидается, что поступления от нового налога составят около 45 миллионов рублей в год, которые городские власти предлагают направить на развитие городской инфраструктуры. Жители Тюмени могут принять участие в обсуждении распределения этих средств через портал «Тюмень – наш дом».

Как пояснил изданию «ФедералПресс» доцент Финансового университета Дмитрий Морковкин, налог действует на всей территории России, но решение о его введении принимается местными властями.

«Туристический налог – это новый обязательный платеж с выручки от гостиничной деятельности. Налог действует в России с 1 января 2025 года вместо курортного сбора (эксперимент по взиманию курортного сбора завершился 31.12.2024), поэтому с 2025 года в Налоговом кодексе РФ появилась новая глава 33.1», – сообщил Дмитрий Морковкин.

Эксперт пояснил, что есть льготные категории физических лиц, с которых при временном проживании туристический налог взяматься не будет:

Герои Советского Союза, Герои России, Герои Труда, полные кавалеры ордена Славы;

участники и инвалиды Великой Отечественной войны;

ветераны и инвалиды боевых действий;

жители блокадного Ленинграда, осажденного Сталинграда и Севастополя;

лица, работавшие в период Великой Отечественной войны в службах ПВО и на прифронтовых территориях;

инвалиды 1 и 2 группы и дети-инвалиды.

Старший преподаватель РЭУ Елена Колосова подчеркивает, что хотя налог приведет к небольшому увеличению стоимости проживания, его влияние на туристическую привлекательность региона будет минимальным. При этом собранные средства помогут сделать город более комфортным как для жителей, так и для гостей.

Отмечается, что ставка будет постепенно увеличиваться до 5 % к 2029 году.

«Очевидно, что помимо этого налога и индексации на величину ежегодной инфляции будет увеличиваться стоимость проживания, и, возможно, часть туристов будет рассматривать для отдыха те регионы, где вышеуказанный налог не взимается и цена на проживание ниже», – считает Елена Колосова.

