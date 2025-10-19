В Дагестане появилась новая уcлуга для туристов

Первые 50 экскурсоводов прошли обучение по проекту "ЗооГид по Дагестану". Теперь они смогут профессионально рассказать об уникальной флоре и фауне региона, научат безопасному поведению при встрече с опасными животными и растениями.

В красивых горных локациях Дагестана гостей может подстерегать разная опасность. Там обитают дикие животные, к примеру, волки и медведи. Встречаются ядовитые растения. Многое зависит от опытного экскурсовода, но они зачастую не обладают специфическими знаниями. И вот сотрудники биологического факультета ДГУ разработали проект. Как рассказала "РГ" один из его инициаторов Узлипат Гичиханова, на обучение пришли даже действующие экскурсоводы.

«Курсы в первую очередь полезны для гидов. Они смогут рассказать о краснокнижных и ядовитых животных и растениях, о правильном поведении при встрече с ними на турмаршрутах».

Один из популярных - песчаный бархан Сарыкум. Здесь обитают более 350 видов растений и сотни видов животных, включая редких и исчезающих.

«Встреча с некоторыми представителями фауны и флоры может иметь опасные последствия для людей. Поэтому вдоль экотропы расположены таблички с информацией о наиболее редких и опасных растениях и животных», — говорит специалист отдела экологического просвещения заповедника "Дагестанский" Гаджимурад Хабиев.

Чего же стоит опасаться туристам на бархане? Здесь произрастают растения, которые могут стать причиной колотых ранений. На Сарыкуме встречаются клещи, скорпионы, фаланги и пауки. Смертельную опасность представляет самка каракурта. На бархане обитает самая ядовитая змея в России - гюрза.

Одна из прошедших обучение по проекту - аттестованный экскурсовод Наргиз Самедова. Она рассказала, что курсы включали не только лекции, но и практические занятия с выездом на природу, в том числе на бархан Сарыкум.

«Такие знания нужны. Гид должен быть всесторонне развитым человеком, потому что у туристов возникают разные вопросы. Мы считаем их порой смешными, но все-таки они часто звучат. Например, а что это за дерево, что за цветочек? И тут важно, чтобы экскурсовод дал грамотный ответ».

Во время экскурсий Наргиз предупреждает туристов, что не следует употреблять в пищу незнакомые растения и ягоды, в целях безопасности не водит людей по тропам, где встречаются ядовитые змеи.

«На Сарыкуме много диких животных, одна из любимых туристами - ящерица круглоголовка. Она очень активная, общительная, бегает вокруг людей. Я объясняю, что трогать ее запрещено, но приблизиться к ней, пофотографировать можно, она не пугливая», — говорит гид.

Наргиз Самедова считает, что появление такого направления, как зоологический туризм, может стать перспективным в Дагестане, тем более что в республике много эндемиков - видов растений и животных, обитающих только на территории республики.