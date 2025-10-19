В Госдуме назвали причины подорожания турпутевок

На это влияют как внешние, так и внутренние факторы. Депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев в беседе с NEWS.ru объяснил, в чём кроется причина подорожания туристических путёвок.

Первым толчком к подорожанию туристических путёвок стала пандемия и её последствия, когда отели вынужденно простаивали несколько сезонов подряд. Потом те, кто выжил, попытались компенсировать затраты за счет повышения цен. Ещё один фактор — мировая инфляция. Любое удорожание, от повышения цен на топливо до изменения ставок по подоходному налогу, отражается на цене конечной услуги, — объяснил эксперт.

При этом Тарбаев подчеркнул, что сейчас стабильно фиксируется рост внутренних направлений туризма. Кроме того, интерес к курортам России проявляют и иностранные путешественники.