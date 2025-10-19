В Башкортостане выросли цены на популярные турнаправления

В сентябре 2025 года в Республике Башкортостан, согласно данным, представленным Башкортостанстатом, был зафиксирован рост цен на туристические услуги.

Наиболее существенное повышение стоимости наблюдалось в сегменте туристических поездок в Объединённые Арабские Эмираты, где ценовой индекс увеличился на 12,4%. Кроме того, было отмечено повышение цен на туры в Египет на 4,2% и на отдельные направления Юго-Восточной Азии на 6,2%.

Параллельно с этим, наблюдался интересный тренд на снижение стоимости некоторых популярных туристических направлений. К примеру, отдых в Турецкой Республике продемонстрировал снижение цен на 4%. Особенно значительным оказалось снижение стоимости в сегменте внутреннего туризма: экскурсионные туры по территории Российской Федерации подешевели на 6,1%, а отдых на Черноморском побережье — на 3%.

Эти данные свидетельствуют о сложной динамике туристического рынка, характеризующейся как ростом, так и падением цен в зависимости от региона и типа туристических услуг.