В очередном городе введут туристический налог

В Тюмени планируют ввести туристический налог — вопрос вынесут на заседание городской Думы в ближайшее время. Об этом сообщил мэр города Максим Афанасьев. По его словам, сбор будет включен в стоимость проживания в отелях, базах отдыха, кемпингах и санаториях.

«Средства от туристического налога направят на развитие городской инфраструктуры. Обсуждается несколько направлений — бесплатные общественные туалеты, муральное искусство на фасадах, архитектурная подсветка, озеленение парков, установка малых архитектурных форм», — рассказал Афанасьев в MAX.

Он отметил, что администрация города открыта к предложениям жителей, как наиболее эффективно использовать новые поступления.

Владельцы объектов размещения будут перечислять налог ежеквартально. Власти ожидают, что новая мера позволит пополнить городской бюджет на 45 млн рублей уже в 2026 году.