Маршрут выходного дня: парк львов «Земля Прайда»
Чтобы посмотреть на львов, медведей и других диких животных и даже покормить их, не обязательно ехать на сафари. Нужно поехать в парк львов «Земля Прайда», который находится в ближайшем Подмосковье. Звери здесь живут в условиях, приближенных к их естественной среде обитания, а понаблюдать за ними можно сверху со специально оборудованных мостиков. И никаких решёток перед глазами! Здесь можно увидеть даже редчайших белых и жёлтых львов. Так что вам понравится, даже если вы бывали в Танзании. Отправляемся всей семьёй в парк львов «Земля Прайда»!
Парк львов «Земля Прайда»
Парк львов «Земля Прайда» — это парк-приют. Его жители попали сюда при разных обстоятельствах, но никто из них не был специально изъят из дикой природы. В парке львов «Земля Прайда» обитают не только львы, тигры, ягуары, леопарды, пумы и рыси, но и медведи, верблюды, лоси, волки, сервалы, козы, уточки и другие спасённые животные и птицы. Кто-то из них работал в зоопарках, кого-то хотели продать на убой, кто-то служил реквизитом в фотозонах и пр. У территорий, где живут звери и птицы, вы увидите таблички с рассказами об их судьбах.
Как добраться:
От МКАД до парка львов «Земля Прайда» 82 км пути по Ленинградскому шоссе. Он находится рядом с деревней Караваево, городской округ Клин. Поездку можно совместить с посещением Зеленограда, Солнечногорска или Клина. Для посещения парка нужно приобрести входной билет. Для детей и пенсионеров действуют скидки. Также на входе можно купить овощное или мясное ведёрко с едой и покормить животных в парке.
Павлины и козочки
На входе посетителей встречает вольер с павлинами, фазанами и другими яркими птицами, а рядом с ними живут овечки, козочки и индюки.
Прайд Львов
Далее вы поднимаетесь на большой специально сконструированный мост, с которого, по обеим сторонам, можно наблюдать за прайдом львов! Прайд обычно состоит из пяти или шести родственных между собой самок, их детёнышей обоих полов и одного или двух самцов. У львов мощные ноги, сильные челюсти, а клыки имеют длину 8 см. Парк львов «Земля Прайда» занимает огромное пространство, что позволило обустроить территории для проживания зверей по индивидуальным проектам, учитывая особенности разных животных.
Наблюдая за животными, вы увидите, что здесь они действительно чувствуют себя, как дома. А вам захочется бесконечно наслаждаться видом на их размеренную беспечную жизнь. Красота! В парке можно увидеть даже белых львов. Они встречаются реже, чем амурские тигры! Всего на планете обитает около 300 белых львов.
Леопард
Дальше живёт дальневосточный леопард. Это крупная кошка, но визуально значительно меньше льва и тигра. Дальневосточный леопард обычно наиболее активен за один-два часа до заката и в первую половину ночи.
Грифы
А вот грифы – санитары природы. К сожалению, из-за ужасных условий содержания в прошлом, у них переломаны крылья. Но в парке львов «Земля Прайда» о них заботятся, лечат их и теперь они в полной безопасности.
Пеликан и его друзья
У пеликана Альбина тоже непростая история: однажды его подарили в качестве домашней птицы, вместо попугая. Сотрудники парка выкупили его, и теперь он живёт в природе, окружённый друзьями-птицами.
Лама Педро
У ламы Педро непростой характер, но в парке его любят. А Педро любит кушать лакомства из овощного ведёрка.
Амурские тигры
Амурские тигры населяют Дальний Восток России и Северо-Восточный Китай, они занесены в Красную книгу. Амурский тигр — это единственный подвид тигра, представители которого имеют на брюхе 5-сантиметровый слой жира, защищающий его при крайне низких температурах. Полюбоваться тиграми также можно со специально возведённого мостика: идеально видно и безопасно.
Рыси и пантеры
Окрас рыси разнообразен и зависит от географического района обитания: от рыжевато-бурого и ржаво-красноватого до тёмно-серого и палево-дымчатого. А ещё в парке львов «Земля Прайда» можно увидеть чёрного ягуара и чёрного леопарда — именно их называют общим именем чёрная пантера.
Верблюды
Верблюды-жители парка были спасены из разных непростых ситуаций. Одного из них, например, хотели продать на мясо…
Медведи
Медведи всеядны, хорошо лазают и плавают, быстро бегают. В парке «Земля Прайда» у них своя большая территория, где они вальяжно бродят и отдыхают. А гости подкармливают их, подкидывая еду с обзорного мостика!
Лоси
Сотрудники парка спасли и двух лосей: Данилу и Веснушку. Они живут вместе с оленями.
Волки
Есть в парке и целая волчья стая.
Белки и кролики
И домики, где живут весёлые белки и добрые кролики.
А зоны с разными «кошками» находятся по всему парку.
Формат парка львов «Земля Прайда» позволяет животным свободно гулять по просторным вольерам, а гостям – безопасно наблюдать за ними. На территории парка есть кафе. Рядом со входом – парковка.