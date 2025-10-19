Маршрут выходного дня: парк львов «Земля Прайда»

Чтобы посмотреть на львов, медведей и других диких животных и даже покормить их, не обязательно ехать на сафари. Нужно поехать в парк львов «Земля Прайда», который находится в ближайшем Подмосковье. Звери здесь живут в условиях, приближенных к их естественной среде обитания, а понаблюдать за ними можно сверху со специально оборудованных мостиков. И никаких решёток перед глазами! Здесь можно увидеть даже редчайших белых и жёлтых львов. Так что вам понравится, даже если вы бывали в Танзании. Отправляемся всей семьёй в парк львов «Земля Прайда»!

© Quto.ru

Парк львов «Земля Прайда»

Парк львов «Земля Прайда» — это парк-приют. Его жители попали сюда при разных обстоятельствах, но никто из них не был специально изъят из дикой природы. В парке львов «Земля Прайда» обитают не только львы, тигры, ягуары, леопарды, пумы и рыси, но и медведи, верблюды, лоси, волки, сервалы, козы, уточки и другие спасённые животные и птицы. Кто-то из них работал в зоопарках, кого-то хотели продать на убой, кто-то служил реквизитом в фотозонах и пр. У территорий, где живут звери и птицы, вы увидите таблички с рассказами об их судьбах.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Как добраться:

От МКАД до парка львов «Земля Прайда» 82 км пути по Ленинградскому шоссе. Он находится рядом с деревней Караваево, городской округ Клин. Поездку можно совместить с посещением Зеленограда, Солнечногорска или Клина. Для посещения парка нужно приобрести входной билет. Для детей и пенсионеров действуют скидки. Также на входе можно купить овощное или мясное ведёрко с едой и покормить животных в парке.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Павлины и козочки

На входе посетителей встречает вольер с павлинами, фазанами и другими яркими птицами, а рядом с ними живут овечки, козочки и индюки.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Прайд Львов

Далее вы поднимаетесь на большой специально сконструированный мост, с которого, по обеим сторонам, можно наблюдать за прайдом львов! Прайд обычно состоит из пяти или шести родственных между собой самок, их детёнышей обоих полов и одного или двух самцов. У львов мощные ноги, сильные челюсти, а клыки имеют длину 8 см. Парк львов «Земля Прайда» занимает огромное пространство, что позволило обустроить территории для проживания зверей по индивидуальным проектам, учитывая особенности разных животных.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Наблюдая за животными, вы увидите, что здесь они действительно чувствуют себя, как дома. А вам захочется бесконечно наслаждаться видом на их размеренную беспечную жизнь. Красота! В парке можно увидеть даже белых львов. Они встречаются реже, чем амурские тигры! Всего на планете обитает около 300 белых львов.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Леопард

Дальше живёт дальневосточный леопард. Это крупная кошка, но визуально значительно меньше льва и тигра. Дальневосточный леопард обычно наиболее активен за один-два часа до заката и в первую половину ночи.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Грифы

А вот грифы – санитары природы. К сожалению, из-за ужасных условий содержания в прошлом, у них переломаны крылья. Но в парке львов «Земля Прайда» о них заботятся, лечат их и теперь они в полной безопасности.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Пеликан и его друзья

У пеликана Альбина тоже непростая история: однажды его подарили в качестве домашней птицы, вместо попугая. Сотрудники парка выкупили его, и теперь он живёт в природе, окружённый друзьями-птицами.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Лама Педро

У ламы Педро непростой характер, но в парке его любят. А Педро любит кушать лакомства из овощного ведёрка.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Амурские тигры

Амурские тигры населяют Дальний Восток России и Северо-Восточный Китай, они занесены в Красную книгу. Амурский тигр — это единственный подвид тигра, представители которого имеют на брюхе 5-сантиметровый слой жира, защищающий его при крайне низких температурах. Полюбоваться тиграми также можно со специально возведённого мостика: идеально видно и безопасно.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Рыси и пантеры

Окрас рыси разнообразен и зависит от географического района обитания: от рыжевато-бурого и ржаво-красноватого до тёмно-серого и палево-дымчатого. А ещё в парке львов «Земля Прайда» можно увидеть чёрного ягуара и чёрного леопарда — именно их называют общим именем чёрная пантера.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Верблюды

Верблюды-жители парка были спасены из разных непростых ситуаций. Одного из них, например, хотели продать на мясо…

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Медведи

Медведи всеядны, хорошо лазают и плавают, быстро бегают. В парке «Земля Прайда» у них своя большая территория, где они вальяжно бродят и отдыхают. А гости подкармливают их, подкидывая еду с обзорного мостика!

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Лоси

Сотрудники парка спасли и двух лосей: Данилу и Веснушку. Они живут вместе с оленями.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Волки

Есть в парке и целая волчья стая.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Белки и кролики

И домики, где живут весёлые белки и добрые кролики.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

А зоны с разными «кошками» находятся по всему парку.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Формат парка львов «Земля Прайда» позволяет животным свободно гулять по просторным вольерам, а гостям – безопасно наблюдать за ними. На территории парка есть кафе. Рядом со входом – парковка.