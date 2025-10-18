Стало известно, сколько туристов приняла Свердловская область за лето

Более миллиона туристов посетили Свердловскую область за летний сезон. Как сообщает издание «ОТВ», регион входит в топ-10 самых популярных направлений в России. К концу года ожидается, что общее число поездок превысит 3,3 миллиона.

Чаще всего гости приезжают из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Китая и европейских стран. Основные туристические центры — Екатеринбург, Нижний Тагил и Невьянск. Ирбит также становится всё более популярным. Многие выбирают активный отдых — сплавы по рекам Исеть, Чусовая и Серга. Для любителей самостоятельных путешествий разработано 34 маршрута.

Также губернатор Денис Паслер подчеркнул, что для жителей и гостей было проведено более 300 масштабных мероприятий. Среди них — фестивали «Ural Music Night», «Движение», Ирбитская ярмарка.

Ранее сообщалось, что туристы смогут детально изучить парк «Ингилор» через мобильное приложение.