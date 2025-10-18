Чем горы так привлекают альпинистов

То, что «лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал», все мы знаем из песни Владимира Высоцкого. И альпинисты, и скалолазы взбираются по вертикали, однако это две совершенно разные спортивные дисциплины. В чем их принципиальное отличие, «Вечерняя Москва» выяснила у профессионалов.

Страх высоты решает многое

Для многих, кто не разбирается в спорте, кажется, что скалолазание и альпинизм — одно и то же. Но это не так. Если кратко, то скалолазание — это про технику перемещения по вертикальной поверхности, а альпинизм — про восхождение на горные вершины.

Первые в мире официальные соревнования по скалолазанию провели летом 1947 года на скалах Западного Кавказа. Тогда никаких скалодромов не существовало и в помине, так что свои навыки спортсмены отрабатывали в естественной среде. И только в 2010 году скалолазание признали олимпийским видом спорта.

Скалолазание вышло из альпинизма. Там без умения лазить по скалам никак. Когда я начинала свой путь в этом спорте, искусственных скалодромов еще не было, — вспоминает руководитель Федерации скалолазания Севастополя и тренер детской спортивной школы Татьяна Ляпун. — Сейчас они есть повсеместно, по всему миру. Все соревнования по скалолазанию проводят на искусственном рельефе. Это удобно, ведь в лазании на трудность можно использовать зацепки в зависимости от фантазии изготовителя. А в лазании на скорость зацепки стандартные, и можно соблюсти одинаковое расстояние, когда накручивают трассу.

Зацепки — это крепления, за которые держится спортсмен, пока взбирается, точнее, спортивные снаряды в виде искусственных камней, имитирующих природный рельеф скалы. Прикрепить их к поверхности можно в таком расположении, которое необходимо для тренировок, то есть сформировать трассу по своему усмотрению. Тренер поделилась: этим занимаются постановщики трасс, а в спортшколе порой такую задачу доверяют ребятам постарше, тем, кого можно назначать опытными скалолазами. К слову, согласно федеральным стандартам, к этапу начальной подготовки в скалолазании принимают детей от 10 лет, а начать заниматься при спортивной школе можно с семи.

Признаюсь, желающих сейчас столько, что берем не всех. Оцениваем базовую физическую подготовку ребенка, — делится Татьяна Ляпун. — Смотрим, может ли он отжиматься, подтягиваться, поднимать ноги на перекладине. В советские годы у всех была хотя бы начальная физическая подготовка, а теперь и в 14–15 лет приходят ребята, которые не то что подтянуться, а даже руки в висе согнуть не могут. Очень уж они привязаны к смартфону.

Конечно, в спорте нужны не только физические способности. Здесь не место ленивым и тем, кто не может справиться со страхом высоты. Но, как отметила тренер, хотя прогресс в скалолазании зависит от индивидуальных особенностей, порой у тех, кому не все дается сразу, в долгосрочной перспективе результаты выше, ведь желание и воля помогают победить физическую слабость. И решающую роль играет любовь к этому виду спорта: одному интереснее командные игры, а другой мечтает стрелой взмывать ввысь.

Пятнадцать метров за пять секунд

В скалолазании задействованы практически все группы мышц. Человек не только выталкивает себя вверх, отталкивая ногами и подтягиваясь руками. В этом виде спорта нужны сильный корпус, хорошо развитые мышцы спины и плеч, кистей и предплечий, ягодичные мышцы, пресс и боковые мышцы живота. И, конечно, важно не забывать про голову.

Если ты, допустим, поднимаешь штангу или бежишь по дорожке, то тут твои показатели в основном зависят от силы. Но в скалолазании кроме координации важно еще и быстро соображать, что делать дальше. Важно постоянно понимать, какое движение сделать следующим, ведь у тебя есть еще и нижняя страховка, которая обеспечивает безопасность. Нужно не запутаться, быстро просчитать свою траекторию, — отмечает Татьяна Ляпун.

На скалодромах внимательно следят за соблюдением техники безопасности. Кроме страховки спортсменов защищают маты толщиной 30 сантиметров, которые лежат у подножия трассы. Однако при подъеме на высоту в десятки метров всегда лучше позаботиться о себе и других заранее. Особенно важно это при проведении соревнований. В скалолазании их проводят по нескольким направлениям: лазание на скорость, на трудность и боулдеринг (преодоление коротких, 4–5 метров, сложных трасс без веревки с приземлением на маты. — «ВМ»). Спортивный тренер Татьяна Ляпун рекомендует хоть раз увидеть соревнования по скалолазанию, даже если вы не связаны с миром спорта.

Это очень красиво. То, как движутся мастера, просто завораживает. Со стороны кажется, что движения даются легко, но ты попробуй хотя бы оторвись от земли, — подчеркивает Татьяна. — В лазании на скорость, например, ребята пробегают 15 метров вертикальной трассы за 5–6 секунд. Человек буквально взмывает вверх! Чтобы достичь подобных результатов, нужны регулярные интенсивные тренировки. Из экипировки для них требуется не так уж и много: скальные туфли, обвязка со страховкой да мешочек с магнезией, чтобы не скользили руки. И, конечно, скалодром. Лучше крытый, чтобы заниматься можно было в любую погоду, ведь в дождь или в снег даже по искусственным скалам не особо полазаешь.

Диалог с каменной стихией

Альпинисты от скалолазов отличаются тем, что их манят горные вершины. Причем движет ими стремление не «покорить» их, а «совершить восхождение».

Горы — своего рода стихия, неподвластная человеку, — делится ощущениями президент Федерации альпинизма и скалолазания Севастополя Анна Буракова. — Эмоции даже от восхождения по одному и тому же маршруту всегда разные. Ты ведешь свой диалог с каменной стихией. В таком общении есть что-то сакральное. В процессе не всегда успеваешь задуматься об этом из-за напряжения. А воспоминания о восхождении тем ярче, чем труднее оно было.

Чтобы заниматься альпинизмом, недостаточно владеть техникой и правильно пользоваться снаряжением. Нужно еще уметь «читать» рельеф, ориентироваться в изменениях погоды, работать с напарником. Так, в соревнованиях по альпинизму в скальном классе зачастую участвуют двойками, а в большие горы могут выходить и другим составом.

Двойки даже мало, нужен третий, а то и четвертый человек, чтобы разгрузить при восхождении. В двойках обычно один лидирует, а другой его страхует. Периодически они могут меняться. Это оптимально для скорости подъема, — поясняет Анна Буракова. — Но в тройках и четверках легче распределить нагрузку и снаряжение. Есть и техника, которая позволяет перемещаться самостоятельно — соло. Но тогда человеку приходится делать двойную работу и все время возвращаться за снаряжением.

Еще в альпинизме есть понятия разрядов и сложность маршрута. Если спортивные разряды можно повышать во время соревнований, то в классическом альпинизме категория повышается только с преодолением горных маршрутов определенной сложности. Всего их шесть, со второй по шестую категорию сложность маршрутов делится на полукатегории А и Б. Тут не «перепрыгнуть».

Азарт может погубить

Альпинизм относится к экстремальным видам спорта. Чтобы обезопасить себя, кроме тщательного следования всем правилам перед выходом в горы нужно сообщить о своих планах в спасательную службу и зарегистрировать восхождение: назвать маршрут, время отправления, количество участников. А по возвращении сообщить, что все прошло благополучно.

Но, к сожалению, трагедии в горах случаются. Так, летом на Пике Победы погибла альпинистка Наталья Наговицына, а недавно на Вилючинском вулкане на Камчатке погибли еще двое альпинистов: Виктор Вавиленок и Таисия Хомякова. Причины всегда разные.

Если говорить про большие горы, то это классический высотный альпинизм. Там нередко происходят подобные ситуации, поскольку много факторов риска, — комментирует Анна Буракова. — Кроме прочего, на объективность и психологическое состояние влияет высота. Иногда человек входит в такой азарт, что уже не может объективно оценивать ситуацию. И, опять же, люди, которые вкладываются в экспедицию, не всегда оказываются готовы отступить назад. Это и приводит к трагедиям. У альпинистов есть поговорка: «Лучше семь раз не подняться, чем один раз не спуститься».

Причинами происшествий может быть как человеческий фактор, так и форс-мажорная ситуация: камнепады, лавины, резкая смена погоды и прочее. Единственный способ обезопасить себя — развиваться в альпинизме постепенно, кирпичик за кирпичиком накапливая знания, закрепляя их практикой и не форсируя процесс

Когда люди говорят о приобретении расширенного пакета услуг или страховки, стоит понимать, что тут речь идет про коммерческую составляющую, которая к спорту отношения не имеет, — подчеркивает Анна Буракова. — Мы стараемся донести до людей, что, даже если вы самостоятельно не хотите учиться, надо хотя бы обращаться к специалистам, которые соответственно аттестованы и сертифицированы для такой работы. Но, каким бы квалифицированным ни был гид, это не обеспечит вам полную безопасность, в горах успех зависит лишь от того, насколько он сам подготовлен, а не от стоимости услуг.

При планировании маршрута стоит учитывать, что точка его завершения не на вершине, а у подножия горы. Зачастую фатальные ошибки происходят именно во время спуска.

По невидимым дорожкам

Природное разнообразие нашей страны удивительно. Что касается соревнований по альпинизму, то их в России проводят в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, в Башкортостане и, конечно, в Крыму и Севастополе.

Крым — Мекка для альпинистов. Эти маршруты введены в реестр альпинистских маршрутов, поэтому считаются официальными и при прохождении вносятся в книжку альпиниста, — подчеркивает Анна Буракова. — Если говорить об их сложности, то на полуострове представлены от самых простых до самых сложных, хотя сейчас идет небольшая корректировка, связанная с высотностью гор: шестую категорию переводят в пятую (здесь нет необходимой для шестой категории высотности).

На полуострове около 500 маршрутов на любой вкус и уровень подготовки — и для начинающего, и для опытного альпиниста.

На горе Куш-Кая «классика» 2Б — то, с чего все начинается, любой альпинист его прошел. Потом на Мшатка-Кая: «Вилка», «Контрфорс Филатовой», «Ухо» — это середнячок, 3–4. «Кант по канту», «Рыжий угол», «Левый ромб» — это уже пятерка, которую проходят более опытные альпинисты. «Пересей», «Диктат дождя» — ближе к шестерке, — перечисляет Анна Буракова. — Есть у нас гора Морчека, чью вершину многие мечтают покорить — ты к ней подходишь, а перед тобой открывается вертикальная стена в 300 метров. И те, кто ее покорил, могут гордо называть себя членами клуба морчекистов. Морчека не всех к себе пускает.

Альпинизм — спорт захватывающий и вдохновляющий. К тому же с вершины все проблемы могут показаться незначительными.

ДОСЬЕ

Татьяна Ляпун — руководитель Федерации скалолазания Севастополя. В 1976 году окончила Курский политехнический институт, инженер-механик. В 2013 году окончила Классический приватный университет в Запорожье. Специальность: преподаватель физического воспитания, тренер. Опыт тренерской работы составляет более 30 лет.

Анна Буракова — президент Федерации альпинизма и скалолазания Севастополя. Президент Федерации альпинизма и скалолазания Севастополя, старший тренер спортивной сборной команды города Севастополя по альпинизму, тренер-преподаватель по альпинизму Спортивной школы № 7 Севастополя. В 2007 году окончила СевНТУ (сейчас СевГУ), инженер-эколог. Затем прошла профпереподготовку по физкультуре в КФУ имени В. И. Вернадского, тренер-преподаватель.

КСТАТИ

В Севастополе состоялся заключительный этап Кубка России по альпинизму в скальном классе. Первое место среди мужчин разделили Александр Лисин (Нижний Новгород) и Павел Пушкарь (Ростов), второе и третье места достались двойкам севастопольцев: Игорю Ткачеву и Ивану Добрыдину, Владимиру Одоеву и Андрею Звягину. Среди женщин первое место заняли альпинистки из Севастополя Елена Левина и Дарья Ускова, на втором месте спортсменки из Вологодской области Ася Кукушкина и Мария Лысенко.

Тем временем в Красноярске прошел Кубок России по скалолазанию. В лазании на трудность победили Владислав Шевченко (Москва) и Дарья Мезенцева (Новосибирская область). В лазании на скорость победили Лев Рудацкий (Москва) и Милана Мельниченко (Свердловская область). В боулдеринге победа досталась Егору Дулубу (Калининградская область) и Елене Красовской (Челябинская область).

