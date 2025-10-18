Как Крым стал популярным направлением для свадебного туризма

В министерстве юстиции Республики Крым отметили рост популярности полуострова как направления для свадебного туризма. Около 30% пар, заключающих браки в крымских ЗАГСах, приезжают сюда из разных регионов России.

Значительным стимулом для развития свадебного туризма стало внедрение экстерриториального принципа работы ЗАГСов, начавшееся в 2022 году. Этот новый порядок позволяет россиянам регистрировать браки не только по месту прописки или временного пребывания одного из будущих супругов, но и в любом подходящем регионе страны. Это дало возможность парам, стремящимся совместить официальное оформление брака с романтической поездкой, осуществить задуманное.

По данным крымского Минюста, в текущем году в ЗАГСах полуострова зарегистрировали браки представители 34 российских регионов, что говорить об интересе к свадебным путешествиям в разных уголках страны.

Пик желающих заключить брак в Крыму приходится на конец лета и начало осени – август и сентябрь. В эти месяцы в Крыму идеальные погодные условия для проведения торжеств на открытом воздухе, теплое море и изобилие сезонных фруктов- овощей для организации свадебных застолий.

Впрочем, потребность в заключении браков в Крыму остается стабильной круглый год. Межсезонье и даже зимние месяцы привлекают пары, которые предпочитают небольшие церемонии вдали от туристического ажиотажа и более низкие цены на услуги, сообщает пресс-служба правительства Республики Крым.

