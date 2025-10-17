Стало известно, где будет дороже всего снять отель на Новый год

Калининградская область установила ценовой рекорд, став самым дорогим российским регионом для встречи Нового года в отеле. В Петербурге и Москве цены ниже.

«Дороже всего новогодняя ночевка в Калининградских гостиницах (13940 рублей)», – пишут СМИ со ссылкой на сервис «Отелло».

Типичный сценарий новогоднего путешествия в Калининград – это бронь на три дня, при этом самые востребованные даты заезда – 31 декабря, 2 и 3 января, уточняет «МК в Калининграде». Напомним, что Калининград попал в топ-5 самых популярных направлений на новогодние каникулы. В лидерах также Москва, Петербург и Казань.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что жилье в Калининграде бронируют на Новый год уже в разгар августа.