Речные круизы столкнулись с рядом проблем

Продажи речных круизов в этом году, по оценкам экспертов, остались примерно на уровне прошлого года. Аналитики констатируют: отрасль столкнулась с рядом проблем, где сошлись физическое старение флота, логистические неурядицы и растущие запросы туристов. При этом летом речные круизы заметно подорожали, однако осенью ситуация изменилась. Подробности – в материале «ФедералПресс».

© РИА Новости

Какие проблемы появились у участников рынка в этом году

Причина затормозившегося роста продаж речных круизов проста – если раньше в продажу ежегодно поступали «спящие» теплоходы (ранее работавшие только на иностранцев), то теперь компании вывели весь свой флот, и пассажиропотоку просто некуда было расти, пишет АТОР со ссылкой на экспертов. Кроме того, навигацию омрачил аномально низкий уровень воды в начале сезона.

Напомним, что за последние 30 лет из эксплуатации выведено более половины судов, в то время как построено или прошло глубокую модернизацию всего шесть. Круизные компании вынуждены вкладывать значительные средства в поддержание ветеранов на плаву, бесконечно перестраивая каюты, доращивая балконы и обновляя интерьеры. Запрос на комфорт со стороны пассажиров растет экспоненциально: по данным рынка, количество запросов на размещение в каютах премиум-класса за шесть лет выросло почти вчетверо. Ресурс же старых судов не безграничен.

Как изменилась цена речного отдыха

Ценовой ориентир для речных круизов в 2025 году заметно сместился вверх. По данным экспертов рынка, средняя стоимость дня круиза выросла на 15 % по сравнению с предыдущим сезоном и составила 16–17 тысяч рублей на человека. Рост расходов затронул все составляющие бизнеса – от топлива и обслуживания судов до подорожавших продуктов и экскурсионных услуг на берегу.

Ключевым фактором формирования конечной цены для туриста по-прежнему остается класс теплохода и регион плавания. Наиболее бюджетные предложения в стандартном классе можно было найти в пределах 11–12 тысяч рублей в сутки. Премиальный сегмент начинался от 15–17 тысяч, а люксовые каюты на самых современных судах оценивались уже в 27 тысяч рублей и выше. Абсолютным рекордсменом по стоимости стали экспедиционные круизы по Енисею, где цена достигала 73 тысяч рублей за день путешествия, что объясняется уникальностью маршрута и сложностью логистики.

Несмотря на общий рост цен, спрос оставался высоким, особенно на короткие и средние круизы, а также на популярные направления. Это подтверждает, что у российского туриста сохраняется устойчивый интерес к речному отдыху, однако рынок постепенно сегментируется, предлагая решения для разных кошельков.

Как круизные компании продлевают сезон

Летний ажиотаж плавно перетекает в осенний сезон, который круизные компании все активнее превращают в полноценное «второе дыхание» навигации. Стремясь максимально продлить период активных продаж, операторы делают ставку на специальные программы и ценовые стимулы. Осенью на первый план выходят тематические рейсы с акцентом на гастрономию, уютные атмосферные путешествия для ценителей золотой поры и, что немаловажно, ощутимые скидки.

Эксперты отмечают, что сезон распродаж стал для отрасли устойчивым трендом. В этом году осенние круизы предлагаются в среднем на 10–15 % дешевле по сравнению с пиковыми летними тарифами.

Объем предложения в межсезонье также демонстрирует рост. По данным рынка, количество круизов в осенние месяцы увеличилось на четверть по сравнению с прошлым годом. На период с начала сентября до конца ноября запланировано несколько сотен рейсов различной продолжительности. На момент старта осенней кампании загрузка судов достигала 77 %, что свидетельствует о стабильном интересе к таким путешествиям.

Помимо ценового стимула, операторы разрабатывают специализированные продукты. Популярностью пользуются программы, ориентированные на созерцательный отдых, знакомство с винными и кулинарными традициями регионов, а также короткие недельные круизы для тех, кто предпочитает избегать летней жары и суеты.

Этот подход позволяет не просто продавать круизы со скидкой, а создавать уникальное осеннее предложение, конкурирующее с зарубежными поездками. Таким образом, ранее считавшееся межсезоньем время превращается в полноценный коммерческий период, смягчая для отрази последствия летних проблем и подготавливая почву для следующего навигационного года.

Напомним, что навигация маломерных судов прекратится в Петербурге с 5 ноября.

