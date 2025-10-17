В России введут единый ски-пасс для горнолыжных курортов

Челябинская область рассматривает возможность введения единого ски-пасса для горнолыжных курортов региона. Инициатива была представлена в рамках Форума туристических территорий в Москве. Как сообщил Андрей Коляда, в перспективе несколько курортов могут быть объединены в кластеры с общим абонементом.

«В перспективе рассматривается возможность в рамках отдельных кластеров объединить несколько курортов и ввести единый ски-пасс», – сообщил заместитель председателя правительства Челябинской области Андрей Коляда.

В регионе функционирует 14 горнолыжных комплексов с современной инфраструктурой, работающих с ноября по апрель. Для дальнейшего развития туристического потенциала планируется строительство новых гостиниц, включая специализированные объекты для размещения детей. Отмечается, что три местных предприятия готовы обеспечить курорты отечественной ратраковой техникой для подготовки склонов, что позволит осуществить импортозамещение в данной сфере.

