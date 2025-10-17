В российские отели разрешат заселяться по мессенджеру Max

Для заселения в российские гостиницы и другие средства размещения не будут требовать внутренний паспорт – достаточно предъявить заграничный или водительские права. А то и вовсе идентифицироваться с помощью биометрии или многофункционального сервиса обмена информацией, то есть мессенджера Max.

Это предусмотрено обновленными «Правилами предоставления гостиничных услуг и услуг иных средств размещения в Российской Федерации» – проект опубликован на портале нормативных актов. Сейчас он проходит оценку социально-экономических последствий. И в случае утверждения будет распространятся на все соответствующие объекты туриндустрии, кроме подпадающих под закон «О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов».

Российский паспорт в отеле больше не нужен?

Нововведения позволят решить проблему, с которой часто сталкиваются пассажиры отмененных или отложенных рейсов за границу, – если у них нет с собой внутреннего паспорта, поселить их в гостиницу даже на время ожидания вылета невозможно. В случае если проект утвердят, этот вопрос вроде бы снимается.

Правда, непонятно, как, например, будет проходить процедура заселения по биометрии или через мессенджер Max. Придется ли отелям устанавливать специальное оборудование, подключаться к Единой биометрической системе, выполнять все требования к операторам ЕБС, нужно ли для этого нанимать дополнительный персонал, какие расходы это повлечет – на такие вопросы пока нет ответов.

Документ не отменяет и обязанности отельеров регистрировать в МВД гостей из других регионов России, но сделать это можно только по внутреннему паспорту и не позже следующего рабочего дня после заезда.

Еще одна новелла: если из МВД поступает уведомление, что представленные документы недействительны или данные не совпадают, отель обязан прекратить оказание услуг. Виновным в таком отказе будет считаться не исполнитель, а гость.

«Таким образом, с принятием новых правил процедура регистрации гостей в МВД не меняется, но появляется механизм цифровой идентификации и прямая обязанность отеля реагировать на уведомления о недействительных документах. Заселение без паспорта будет невозможно, пока не появятся официальные разъяснения и техническая возможность передавать сведения через эти цифровые сервисы», – отметил Александр Байбородин, руководитель юридической компании «Байбородин и партнеры».

Невозвратные тарифы

В обновленном проекте впервые законодательно закрепляются и невозвратные тарифы. В принципе, они и так давно используются – документ просто «догоняет» реальность. По мнению представителей турсферы, невозвратное бронирование выгодно не только отельерам, но и туристам, так как делает отрасль предсказуемее и снижает вероятность конфликтов. Однако в документе есть положения, ставящие под сомнение саму логику «невозвратности».

Например, пункт 17, обязывающий ждать потребителя до времени заезда последних оплаченных им суток. Скажем, гостиница получила деньги за 10 дней, и все эти 10 дней не сможет повторно продать номер, даже если турист отказался и не имеет права на возврат. И номер будет стоять пустым, лишая отель дохода, а других путешественников – возможности заселиться. Кстати, неясно, кто будет проверять, живет ли кто-то в «отказном» номере и какие будут последствия, если его таки отдадут другим путешественникам.

Вызывает вопросы и пункт 18, согласно которому при продаже проживания с невозвратным бронированием потребителю обязаны предоставить выбор между возвратным и невозвратным вариантом до заключения договора.

«Это означает, что гостиница не сможет ограничиться только невозвратным тарифом. Даже в пиковые даты – например, на Новый год в Красной Поляне. Но ведь логика сезонного ценообразования как раз в том, чтобы бизнес сам регулировал условия продаж», – отмечает Александр Байбородин. По мнению эксперта, документ нужно доработать: «Чтобы за буквой закона не потерялась сама идея – предсказуемость, здравый смысл и равновесие интересов».

Что думают отельеры

Представители сферы гостеприимства согласны с юристом: «В целом новый документ больше нацелен на поддержание комфорта индивидуальных гостей без учета мнения отельеров», – считает Инна Рындина, коммерческий директор группы отелей «Русские Сезоны». По ее мнению, в вопросе возвратных и невозвратных тарифов нужно взять за основу нормы, действующие для железнодорожных и авиапутешествий: «Зачастую при отмене бронирования гости злоупотребляют законодательством, что в сфере туризма и ресторанного бизнеса уже лет пять как получило название “потребительский экстремизм”. Правила для авиа- и ж/д перевозок являются отличным примером, как бороться с этой тенденцией».

Добавим, что документ планируется ввести в действие с 1 марта 2026 года. Если он будет утвержден в сегодняшнем виде, каких-либо грандиозных перемен не произойдет, считают отельеры: «Правила по большому счету не сильно отличаются от действующих, кроме, конечно, расширения пунктов по биометрии, документов для заселения. Многие владельцы мест размещения даже не знают, что проект сейчас рассматривается», – сказал председатель Экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов.

