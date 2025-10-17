Новый год-2026: недорогие направления для отдыха в России и за границей

Российские туроператоры фиксируют высокий спрос на новогодние заграничные туры в 2026 году и прогнозируют, что к декабрю билетов на рейсы и номеров в отелях не останется. К каким направлениям праздничного отдыха стоит сейчас присмотреться и какие доступные по цене варианты есть за границей и в России, — в материале «Ленты.ру».

Куда поехать на Новый год в России

По данным компании «Слетать.ру», Россия входит в топ-3 направлений — лидеров по уровню интереса клиентов для отдыха в период новогодних праздников. Туры по стране занимают третье место с долей 20,2 процента от общего объема продаж. Туристов традиционно интересуют Москва и Санкт-Петербург, однако для отдыха в конце декабря или в начале января можно рассмотреть и другие направления.

Города Золотого кольца

Как добраться: путь на машине из Москвы до Переславля-Залесского займет около 2 часов без учета остановок, до Ростова Великого — около 3 часов, до Ярославля — около 4 часов, до Костромы — около 5 часов. На поезде путешествие в Переславль-Залесский займет около 3 часов, в Ростов Великий — от 2,5 до 3,5 часа, в Ярославль — от 3 до 6 часов, в Кострому — от 4 до 5,5 часа. Стоимость отдыха: ночь в трехзвездочном отеле в январе на двоих в Переславле-Залесском стоит от 4 тысяч рублей, в Ростове Великом — от 3 тысяч, Ярославле — от 4,5 тысячи, Костроме — от 7,5 тысячи рублей. Погода: средняя температура воздуха в январе — минус 10 градусов.

Переславль-Залесский

Переславль-Залесский, расположенный на берегу древнего Плещеева озера, когда-то был одним из крупнейших городов Руси. Сегодня это популярное туристическое место с богатой историей, легендами и достопримечательностями. Здесь можно отметить Новый год и Рождество с русской гармошкой и частушками, фейерверками и пальбой из пушек.

Ростов Великий

Отдых на Новый год в Ростове Великом запомнится надолго: можно прогуляться по центральной улице Ростова, где сохранились купеческие особняки и церковь Покрова Пресвятой Богородицы, посетить Кремль, в котором снимали один из главных новогодних фильмов — «Иван Васильевич меняет профессию».

Руководитель сервиса бронирования путешествий по России «Турслет» Ксения Андрианкова в разговоре с «Лентой.ру» также советует посетить уютный музей Царевны-лягушки, где расскажут о ее трехлетнем пребывании в окрестных болотах. Креативные хозяева музея предлагают интерактивную игру-путешествие по сказке, где взрослые проявят смекалку, а дети — кулинарные таланты.

Ярославль

Главные новогодние мероприятия с участием Деда Мороза и Снегурочки проходят в центре города — на Советской площади, рядом с центральной городской елкой. Там организуют новогодние ярмарки, концерты, спортивные праздники для взрослых и детей, а также масштабный салют. Для любителей активного отдыха в Ярославле есть горнолыжные комплексы и катки.

Кострома

Кострома считается родиной Снегурочки. Центр развлечений здесь — Сусанинская площадь, где можно посетить центральную елку города, рынок с местными сувенирами, уличные концерты и массовые гулянья. Также в Костроме большое количество достопримечательностей: Ипатьевский и Богоявленско-Анастасиин монастыри, музеи театрального костюма и сыра, Сумароковская лосеферма и другие.

Особенно привлекает туристов Терем Снегурочки, в котором детей и взрослых познакомят с бытом и историей главных новогодних персонажей, отмечает Ксения Андрианкова.

Калининград

Как добраться: долететь до Калининграда из Москвы можно за 2 часа 40 минут. Путь на поезде займет от 19 часов 59 минут до 21 часа 41 минуты. Стоимость отдыха: проживание в Калининграде в трехзвездочном отеле на двоих в начале января будет стоить от 4 тысяч рублей в сутки, в апартаментах — от 3 тысяч. Погода: средняя температура воздуха в январе в Калининграде — минус 1-2 градуса.

Убежденных горожан, которые не против сменить обстановку, но не хотят при этом уезжать за границу, может заинтересовать Калининград — одно из популярных направлений для новогоднего отдыха. Этот город отличает европейская архитектура и атмосфера западного Рождества.

Обязательно стоит посетить готический собор на острове Канта. Тем более, что под его стенами с 25 декабря по 11 января развернется Зеленоградске и Светлогорске.

Кировск

Как добраться: долететь до Кировска из Москвы можно минимум за 2 часа 5 минут. Путь на поезде займет около полутора суток. Стоимость отдыха: проживание в апартаментах в Кировске на двоих в конце декабря — начале января будет стоить от 4 тысяч рублей в сутки. Погода: средняя температура воздуха в январе в Кировске — минус 10 градусов.

Кировск — ключевой центр зимнего туризма в Мурманской области. Здесь есть все для насыщенного отдыха: разнообразные варианты размещения и три горнолыжных курорта — «Большой Вудъявр», «Айкуай» и «Коласпортланд». Склоны отлично подходят как для новичков, так и для опытных лыжников и экстремалов. Из Кировска также организуют снегоходные туры вглубь Кольского полуострова, которые позволяют посетить оленеводческие фермы и подняться к группе горных озер Вудъявр.

А еще путешественники, прибывшие на празднование Нового года в Кировск, имеют уникальную возможность полюбоваться северным сиянием — сезон здесь длится с августа по апрель Дарья Шулик пиар-менеджер «Авито Путешествий»

Отдых в странах бывшего СССР

Абхазия

Как добраться: доехать до Абхазии из Москвы на машине можно за 22-23 часа (без учета остановок). Дорога на поезде займет минимум 1 день 15 часов. Стоимость отдыха: средняя стоимость номера на двоих в трехзвездочном отеле в Абхазии — 3,5 тысячи рублей. Погода: средняя температура воздуха в январе в Абхазии — плюс 6-8 градусов.

Тем, кто думает, куда поехать на Новый год за границу, стоит присмотреться к Абхазии: мягкий климат и температура воздуха до плюс 10 градусов делает эту страну комфортным местом для проведения зимних праздников с колоритом местной кухни.

Гостеприимные местные жители с радостью приглашают туристов за праздничные столы, предлагая традиционные блюда и домашнее вино, а отели организуют специальные новогодние программы с банкетами, живой музыкой, конкурсами и подарками Любовь Воронина управляющий директор туроператора Let’s Fly и руководитель международных проектов «Слетать.ру»

Белоруссия

Как добраться: доехать до Белоруссии из Москвы на машине можно за 8-9 часов (без учета остановок). Путешествие на поезде до Минска займет минимум 6 часов 50 минут. Но куда быстрее можно добраться до столицы Белоруссии из Москвы на самолете: прямой перелет в среднем займет 1 час 15 минут. Стоимость отдыха: проживание в Минске в трехзвездочном отеле в конце декабря — начале января будет стоить от 6 тысяч рублей в сутки на двоих. Погода: средняя температура воздуха в январе в Белоруссии — минус 2,7 градуса.

В Минске красиво в любое время года — тон городу задают широкие проспекты с монументальными домами в духе сталинского ампира и узкие улочки с европейской архитектурой. В декабре и январе столица Белоруссии наполняется праздничной атмосферой: музеи и выставки, ярмарки, фестивали, театрализованные представления и экскурсии — все это оживает в преддверии праздника. Погода в это время года прохладная, но не слишком морозная, что делает зимние прогулки по заснеженным улочкам особенно приятными.

На Новый год в Белоруссии стоит увидеть Несвижский и Мирский замки, припорошенные снегом, и поучаствовать в праздничных гуляньях в Минске Полина Сальникова аналитик сервиса «Туту»

Казахстан

Как добраться: прямой перелет из Москвы в Алма-Ату в среднем занимает 4 часа 20 минут. Стоимость отдыха: средняя стоимость номера в трехзвездочном отеле в Казахстане — 5 116 рублей. Погода: средняя температура воздуха в январе на севере Казахстана — до минус 18,7 градуса, на юге страны — до минус 1,5 градуса.

В Казахстане любителям активного отдыха наверняка придется по душе «Шымбулак» («Чимбулак») — крупнейший горнолыжный курорт Казахстана и всей Центральной Азии, расположенный в живописном ущелье Заилийского Алатау, всего в 32 километрах от Алма-Аты. Курорт предлагает трассы разных уровней сложности общей протяженностью 25 километров, а перепады высот достигают 920 метров. Для удобства гостей на склонах работают десять подъемников, включая кресельные и бугельные.

Сезон катания на «Шымбулаке» продолжается с декабря по апрель, а снежные пушки обеспечивают стабильное качество склонов даже при переменчивой погоде. Для размещения гости могут выбрать отели непосредственно на курорте или в Алматы, что позволяет разнообразить отдых Дарья Шулик пиар-менеджер

Празднование Нового года в окружении снежных горных вершин и потрясающих пейзажей — это уникальная возможность встретить праздник в атмосфере зимней сказки. На курорте в это время часто организуют специальные мероприятия и вечерние катания, а в Алма-Ате проходят праздничные шоу и ярмарки.

Отдых на Ближнем Востоке

Турция

Как добраться: прямым перелетом из Москвы в Стамбул, Анталью, Бодрум и Даламан можно добраться примерно за 4 часа. Стоимость отдыха: забронировать отель на двоих в Стамбуле в январе можно от 3 тысяч рублей в сутки. Цены на авиабилеты из Москвы стартуют от 11 тысяч рублей на человека. Погода: средняя температура воздуха в Турции в январе — плюс 15 градусов.

Туры на Новый год в Турцию традиционно пользуются спросом среди любителей горнолыжного спорта и экскурсионных программ. В преддверии зимних праздников горнолыжные курорты становятся центром праздничных развлечений.

Отели, работающие по системе All Inclusive, предлагают комфортное проживание и дополнительные развлечения, а в новогоднюю ночь рестораны организуют праздничные ужины с яркими шоу-программами и фейерверками Любовь Воронина управляющий директор туроператора и руководитель международных проектов

В Турции бассейн с подогревом и SPA-комплекс можно найти почти в каждом отеле, забронировать тур в эту страну стоит и ради местного колорита. Особенно красиво на Новый год в Стамбуле, где переплетаются история, культура и контрасты Европы и Азии. Солнечных дней в регионе много, а дожди и снег, хоть и бывают, не длятся долго.

«В непогоду можно уютно устроиться в музеях или кафе, наслаждаясь атмосферой города. Стамбул богат достопримечательностями. Здесь есть множество музеев современного искусства, мечети и памятники архитектуры», — добавила Дарья Шулик.

Египет

Как добраться: прямым перелетом из Москвы в Каир можно добраться примерно за 5,5 часа, в Хургаду — за 6 часов 45 минут, в Шарм-эль-Шейх — за 6 часов 50 минут. Стоимость отдыха: забронировать отель на двоих в Хургаде в январе можно по цене от 4,1 тысячи рублей в сутки. Цены на авиабилеты из Москвы стартуют от 17 тысяч рублей на человека. Погода: средняя температура воздуха в Египте в январе — плюс 23-25 градусов. Температура воды в море колеблется от плюс 20 до плюс 22 градусов (пляжный сезон).

Египет традиционно входит в топ-5 зарубежных направлений, которые рассматривают россияне на Новый год. В этот период страна привлекает туристов теплой погодой. В Египте широкий выбор отелей с аниматорами и детскими клубами. В период зимних праздников также можно отправиться в экскурсионные туры по главным достопримечательностям.

Пирамиды Хеопса, храмовый комплекс Карнак, Колоссы Мемнона, храм царицы Хатшепсут и другие места привлекают туристов со всего мира. Особый интерес представляет открытие Большого Египетского музея в Гизе Любовь Воронина управляющий директор туроператора и руководитель международных проектов

Многие отели в Шарм-эль-Шейхе на Новый год устраивают развлекательные программы. А еще здесь можно полюбоваться грандиозным шоу на площади Сохо, покутить в районе Наама Бэй, заняться дайвингом или отправиться исследовать фантастические ландшафты пустыни.

ОАЭ

Как добраться: прямым перелетом из Москвы в Дубай в среднем можно добраться за 5,5 часа. Стоимость отдыха: забронировать отель на двоих в Дубае в январе можно от 5,4 тысячи рублей в сутки. Авиабилеты из Москвы в праздники можно взять по цене от 11 тысяч рублей на человека. Погода: средняя температура воздуха в ОАЭ в январе — плюс 21-25 градусов. Температура воды колеблется от плюс 19 до плюс 24 градусов (пляжный сезон).

Как говорит в беседе с «Лентой.ру» руководитель по связям с общественностью туроператора Fun&Sun Ольга Ланская, курорты ОАЭ известны роскошными песчаными пляжами и обилием солнца даже зимой. А тот факт, что доставить туристов на отдых в эту страну может прямой рейс из Москвы, делает ОАЭ очень привлекательным вариантом для тех, что решит отправиться отмечать Новый год в теплые страны.

Отдых в Азии

Таиланд

Как добраться: прямые рейсы из Москвы в Бангкок занимают 8 часов 45 минут. Стоимость отдыха: забронировать отель на двоих в Таиланде в январе можно от 3,7 тысячи рублей в сутки. Билет до Бангкока можно найти от 27 тысяч рублей. Погода: средняя температура воздуха в Таиланде в январе — плюс 30-32 градуса, морской воды — плюс 27-28 градусов (пляжный сезон).

Те, кто отправится на Новый год в Таиланд, смогут встретить праздник у моря — с ужином на песке, огненными шоу и танцами, — или же в столице — в гуще праздника с музыкальными фестивалями, традиционными тайскими представлениями и масштабными фейерверками.

Здесь тепло, загар за счет влажности ложится ровно и быстро, но при этом долго держится. В Таиланде даже зимой не стоит забывать о защите от солнца, особенно в середине дня Ольга Иванова руководитель по связям с общественностью

Хайнань (Китай)

Как добраться: прямые рейсы из Москвы на остров Хайнань занимают 8-9 часов. Стоимость отдыха: забронировать отель на двоих в Санье в январе стоит от 4,5 тысячи в сутки. Билет до Саньи можно найти от 23 тысяч рублей. Погода: средняя температура воздуха в Таиланде в январе — плюс 24 градуса, морской воды — плюс 23 градуса.

Туристы приезжают на Хайнань в течение всего года, чтобы отдохнуть на пляжах с мелким белым песком, заглянуть в Небесные гроты, пройти по стеклянному мосту над бездной, забраться на вершину горы к кратеру вулкана и расслабиться в термальных бассейнах. Хайнань расположен в Южно-Китайском море на той же широте, что и Гавайи.

Здесь много природных парков, заказников и заповедников с уникальной природой. Хайнань предлагает широкий выбор туристических объектов, включая как природные достопримечательности, так и культурные Любовь Воронина управляющий директор туроператора и руководитель международных проектов

В числе популярных мест Хайнаня — буддистский центр Наньшань, расположенный в 30 минутах езды от города Санья. Также популярны национальные парки и заповедники, включая сафари-парк «Дуншань», ботанический сад Xing Long Tropical Botanical Garden, кофейные и чайные плантации, а также Лесной парк в Дяолошане.

Особый интерес представляет остров Обезьян — естественный заповедник, где разводят и изучают различные виды обезьян. На острове проживают более двух тысяч обезьян, которые не боятся людей и с удовольствием принимают корм от туристов. Отдельный интерес для туристов представляет Санья, тропический приморский курорт, расположенный на самом юге острова Хайнань. Климат этого китайского курорта идентичен гавайскому, но повсюду царит дух Китая.

Как подготовиться к новогоднему путешествию

Для того чтобы найти лучшие варианты недорого отдыха на Новый год, важно начать планировать путешествие как можно раньше, особенно если вы хотите не просто куда-то поехать, а еще и устроить новогоднюю вечеринку или поужинать в красивой обстановке. По словам Полины Сальниковой, не стоит надеяться на горящие туры, которые появятся в декабре. Конечно, удача может вам улыбнуться, но лучше не рисковать. Причем сначала ищите билеты, а потом — отели.

Если хотите сэкономить, подумайте, можете ли немного сдвинуть даты поездки: возможно, стоимость тура с вылетом, к примеру, 25 декабря или 5 января окажется ниже Полина Сальникова аналитик

Кроме того, подумайте о разных направлениях. Например, увидеть северное сияние и познакомиться с хаски и оленями можно не только в Мурманской, но и в Архангельской области, а кроме «Розы Хутор», есть много других горнолыжных курортов — например, «Архыз».

Бронируйте билеты заранее, но не торопитесь брать первые попавшиеся — посмотрите сначала отзывы путешественников об авиакомпаниях и рейтинг поездов.

Сколько продлятся новогодние выходные 2025/2026

Россияне на новогодних каникулах 2025/2026 будут отдыхать 12 дней. Выходные начнутся в среду, 31 декабря и продлятся до воскресенья, 11 января включительно.

12 дней продлятся новогодние каникулы 2025-2026

Несмотря на долгие каникулы, позаботиться о бронировании туров стоит сильно заранее — многие россияне планируют зимний отдых еще в августе, и к концу осени все хорошие варианты могут разобрать.