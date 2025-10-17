Футболист «Локомотива» сделал выбор между путешествиями по России и зарубежным странам

Lenta.ruиещё 1

Вратарь московского футбольного клуба «Локомотив» Даниил Веселов сделал выбор между путешествиями по России и зарубежными странами. Его слова приводит «Матч ТВ».

Поездкам за рубеж футболист предпочел путешествия по России
© Lenta.ru

По его словам, он предпочитает поездки по родной стране, так как они намного интереснее.

«У нас идет развитие туризма за последние годы. Хочется попасть на Териберку очень сильно. Также с отцом мечтаем слетать на Сахалин — рыбалка, морепродукты», — заявил Веселов.

Летом 2023 года испанец Гильермо Абаскаль, тренировавший на тот момент московский футбольный клуб «Спартак», объяснил решение провести отпуск в России. Он подчеркнул, что хотел провести время в лесу на свежем воздухе и попробовать блюда русской кухни.

20-летний Веселов — уроженец Москвы. В нынешнем сезоне он не играл в Российской премьер-лиге (РПЛ), но провел два матча в Кубке России.