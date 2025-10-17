Пассажиров опаздывающих поездов хотят бесплатно кормить и заселять в отели

Пассажирам задерживающихся поездов предложили бесплатно предоставлять комплекс обязательных услуг, включая питание и заселение в гостиницу. Такой законопроект внесен в Госдуму, пишут «Известия». Указанные обязательства хотят ввести для железнодорожных компаний в случае нарушения сроков отправления поездов, за исключением пригородных перевозок. В частности, при опоздании рейса более чем на два часа граждан обеспечат напитками, доступом к телефонной связи и интернету, при ожидании свыше четырех часов — предоставят горячую еду, а если состав не отправится через восемь часов — разместят в гостиницах и организуют хранение багажа. Сейчас в законе нет норм, которые гарантировали бы комфортные условия для пассажиров опаздывающих поездов, хотя все это уже есть у авиаперевозчиков.